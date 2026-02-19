[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Isole Tremiti, apprensione per un gru nell’area portuale

Sale l’apprensione tra i residenti di San Nicola per la tenuta della gru impiantata nell’area portuale. L’imponente struttura, da tempo inattiva, resta ferma e non si muove nemmeno sotto le forti correnti di vento che in questi giorni stanno interessando l’arcipelago.

A destare ulteriore allarme sono state soprattutto le violente raffiche che hanno soffiato nelle ultime ore. Il fatto che la gru non ruoti con il vento, come normalmente accade quando viene messa in sicurezza, alimenta dubbi e timori sulla stabilità dell’impianto.

Tra cambi di ditta, rallentamenti nei lavori e uno stallo operativo che dura da tempo, la struttura continua a rimanere sul porto praticamente inabile, priva di qualsiasi funzione operativa. Una presenza ingombrante e silenziosa che, con il passare dei giorni, viene percepita sempre più come un potenziale rischio.

Sarebbero opportuneverifiche sulla sicurezza dell’impianto, soprattutto alla luce delle condizioni meteo avverse dei prossimi giorni che potrebbero mettere a dura prova la stabilità della gru. L’auspicio è che vengano effettuati controlli tempestivi per scongiurare ogni pericolo e restituire serenità a residenti e visitatori. Prevenire è sempre meglio che reprimere.