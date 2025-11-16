Isole Tremiti

Campo boe, la protesta alle Isole Tremiti

Redazione16 Novembre 2025
Campo boe: Sit-in di protesta questa mattina sul molo di San domino con pescatori e operatori tremitesi.

“Non vogliamo un’area di parcheggio nel nostro mare “, hanno ripetuto i presenti Chiesta la revoca dell’impianto nella zona C in modo da permettere le attività agli operatori locali.

Destinatari del messaggio il Parco nazionale del Gargano, l’Ispra, il ministero dell’ambiente. Ora cresce l’attesa per l’incontro chiesto dal sindaco Annalisa Lisci al ministro Frattini. Nelle prossime giornate, se ne potrebbe sapere di più

