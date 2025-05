[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Open Day della Lega Navale sezione di Rodi Garganico-Isole Tremiti-Vico del Gargano

LEGA NAVALE ITALIANA

Sezione di Rodi Garganico-Isole Tremiti-Vico Del Gargano

OPEN DAY LNI 2025

Sabato 7 Giugno alle ore 10.00, presso il Porto Turistico di Rodi Garganico

PARLIAMO DI MARE:

Saluti del Presidente Michele Presutto

On. Giandiego Gatta

Componente Commissione Agricoltura- Responsabile Nazionale del Dipartimento Pesca e Acquacoltura:

“Il mare e la pesca, tra salvaguardia, economia, identità e cultura”

Prof. Pasquale Pazienza Commissario Ente Parco Nazionale del Gargano e docente UniFG:

“La difesa del mare come strumento di protezione della natura e di sviluppo economico”

Associazione Avvocati Garganici

‘Il Diritto Marittimo: attività legali legate al mare,

come la navigazione, i porti, la pesca, la

tutela ambientale.”

Corpo della Capitaneria di Porto

“La legalità e la sicurezza in mare, vigilando sulla navigazione, la pesca e la tutela dell’ambiente marino”

Marina Militare:

“Il ruolo cruciale nella difesa nazionale, nel controllo degli spazi marittimi e nelle operazioni di soccorso.”

Dott.ssa Libera Carnevale

Socia LNI delegata a Cultura Sociale Sport

“Un viaggio tra mare e montagna. Esperienze sensoriali tra i paesaggi del Gargano:

Attività di stimolazione sensoriale

“Sensory routine” per bambini

Viaggio dedicato ad ipovedenti e non vedenti

Percorso sensoriale per bambini consentire ai bambini di interagire con elementi naturali e non, stimolando i loro sensi attraverso lo sport.”

SEMINARIO

“ISSIAMO LA VELA”

Nodi, vento e sicurezza in mare.

Visita al caicco

Esibizioni sportive

TESSERAMENTO OPEN DAY LNI:

In linea con le finalità associative, si promuove il tesseramento dei “soci giovani”(studenti fino a 18 anni) e dei “soci con disabilità”, per i quali la tessera viene rilasciata gratuitamente per il primo anno di attività (sarà richiesta unicamente la quota assicurativa di € 5,00 da versare alla Presidenza Nazionale).

Tesseramento nuovi soci €50,00.

Info: 3247726284

LNI Sezione Rodi G.co-Isole Tremiti-Vico Del G.no

Delegata Sport, cultura e sociale

Dott.ssa Libera Carnevale

PRESIDENZA NAZIONALE DELLA LEGA NAVALE ITALIANA

Quest’anno arriva alla quarta edizione l’iniziativa nazionale della Lega Navale Italiana, che dal 2022 ha avvicinato all’associazione migliaia di giovani e adulti con l’obiettivo di far conoscere al pubblico e alle istituzioni la missione istituzionale, i valori e le attività che la Lega Navale Italiana svolge in favore dei territori nelle oltre 250 Sezioni e Delegazioni presenti in tutta Italia.

Tale iniziativa prevede un ricco programma di iniziative culturali, sportive, sociali e di protezione ambientale ad accesso libero in favore degli studenti e dei cittadini di tutte le età.

La finalità è far conoscere la Lega Navale Italiana quale opportunità per tutti i cittadini, a prescindere da disabilità o condizioni di disagio sociale o economico, per l’avvicinamento al mare e alle acque interne e la fruizione di attività culturali, sportive,di formazione nautica, di inclusione sociale e di protezione ambientale; promuove il ruolo istituzionale che la LNI svolge incollaborazione con la Marina Militare, il Corpo delle Capitanerie diPorto – Guardia Costiera, le scuole, le associazioni, le federazioni e tutti gli attori istituzionali che hanno attinenza con la fruizione e la protezione del mare e delle acque interne; diffonde la Carta dei Valori della Lega Navale Italiana; avvicina i giovani e gli studenti al mare e alle acque interne, enfatizzando le specifiche opportunità e promuovendo delle azioni per la salvaguardia dell’ambiente marino, costiero, lacustre efluviale; informa come la LNI promuove la fruizione del mare e delle acque interne in tutte le loro declinazioni in favore delle categorie sociali meno agiate e delle persone con disabilità; attrarre l’interesse del maggior numero di cittadini, potenziali nuovi soci, da coinvolgere nelle attività istituzionali della Sezione; rafforza tra i soci l’orgoglio di appartenere alla Lega Navale Italiana, lo spirito associativo e la coesione interna, invitandoli a prestare il proprio servizio nelle attività promosse per gli Open Day.