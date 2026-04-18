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Campo boe alle Tremiti: riunione il 21 aprile al Parco



Comune delle Isole Tremiti, Capitaneria di porto di Termoli, Ufficio locale marittimo di Tremiti, la coop Tremiti Crew, i diving e la Delegazione tremitese della Lega navale italiana sono stati convocati dal commissario dell Parco del Gargano, Raffaele Di Mauro, per attivare un tavolo di confronto “al fine di dare ascolto alle esigenze territoriali e trovare, ove possibile, soluzioni legittimamente percorribili”, si legge nella pec inviata. L’appuntamento è per martedì 21 aprile 2026, alle ore 12, presso la dell’@Ente Parco Nazionale del Gargano, soggetto gestore dell’Area Marina Protetta “Isole Tremiti”.

L’incontro, si precisa nella convocazione si tiene dopo le “richieste pervenute dall’amministrazione comunale di Isole Tremiti e dagli operatori locali in conseguenza dell’installazione dei nuovi campi boe in diversi punti dell’Arcipelago delle Isole”.



L’obiettivo è dunque quello di attivare un confronto costruttivo in merito alle criticità riscontrate sui nuovi campi ormeggio realizzati nell’ambito dell’intervento PNRR MER. L’incontro rappresenterà l’occasione, si ricorda, “per ascoltare le criticità riscontrate sul territorio, raccogliere osservazioni, segnalazioni e proposte e individuare in maniera condivisa, anche con il supporto della Capitaneria di Porto di Termoli, possibili soluzioni che tengano conto sia della tutela ambientale di habitat prioritari come praterie di Posidonia oceanica e letti di rodoliti che delle esigenze economiche degli operatori”.