Isole Tremiti, Lisci: “Dal confronto con il Governo passi concreti per la tutela del territorio e futuro della comunità”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

ISOLE TREMITI, LISCI: “DAL CONFRONTO CON IL GOVERNO PASSI CONCRETI PER TUTELA DEL TERRITORIO E FUTURO DELLA COMUNITÀ”

“L’incontro svoltosi oggi a Roma con il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci e con la Senatrice Anna Maria Fallucchi rappresenta un passaggio importante per affrontare alcune questioni centrali per il futuro delle Isole Tremiti.

Abbiamo condiviso la necessità di attivare un tavolo tecnico con ISPRA e con i ministeri competenti per individuare una gestione equilibrata delle boe di ormeggio nell’Area Marina Protetta, capace di coniugare la tutela di un ecosistema unico con le esigenze delle attività economiche e turistiche dell’arcipelago.

Nel corso del confronto è stata inoltre posta attenzione alla necessità di interventi per contrastare l’erosione delle alte falesie, fenomeno aggravato dalle mareggiate sempre più intense, che richiede azioni di prevenzione e messa in sicurezza a tutela del nostro patrimonio naturale e della sicurezza del territorio.

Abbiamo affrontato anche il tema dello spopolamento delle isole, legato alla carenza di abitazioni per le giovani famiglie, e quello della continuità scolastica per gli studenti delle scuole superiori, valutando soluzioni come un servizio navetta marittimo con Lesina e la realizzazione di un piccolo approdo funzionale.

Ringrazio il Ministro Musumeci e la Senatrice Fallucchi per l’attenzione e la disponibilità dimostrate: la collaborazione tra istituzioni è fondamentale per garantire tutela ambientale, sviluppo sostenibile e nuove opportunità per la comunità delle Isole Tremiti”.