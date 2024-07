Parte finalmente il traghetto per le Tremiti da Manfredonia, Nobiletti: “Tre coppie di corse settimanali”

Nota del Presidente della Provincia di Foggia Giuseppe Nobiletti:

Da oggi e fino a settembre, le Tremiti accorciano le distanze da Manfredonia e dintorni, con l’attivazione del collegamento marittimo. Grazie alla riconferma dello stanziamento regionale di 450mila euro in favore della Provincia di Foggia, destinato a garantire il servizio di trasporto pubblico marittimo Manfredonia farà anch’essa da ponte alle splendide Isole Tremiti.



“Con questo investimento, possiamo finalmente riavviare il Collegamento Tremiti, un servizio che rappresenta un’opportunità per i turisti, ma anche per i residenti della nostra provincia. Il nostro obiettivo è quello di rendere questi luoghi ancora più accessibili e vivibili,” ha dichiarato il presidente Nobiletti.

Il servizio è partito questa mattina e continuerà fino a settembre, salvo interferenze dovute a condizioni meteorologiche avverse. Quest’anno, grazie a una gestione più efficiente dei fondi regionali, saremo in grado di offrire ben quattro corse in più rispetto agli anni precedenti, garantendo almeno tre coppie di corse settimanali.



Le tariffe applicate saranno quelle dei servizi di trasporto pubblico locale interurbano: andata a 13,10 euro e ritorno a 9,90 euro, mantenendo così l’accessibilità economica per tutti.



Sono estremamente soddisfatto di poter confermare che il servizio di biglietteria sarà attivo sia online, attraverso il portale garganodamare.it, che in loco, per facilitare ulteriormente l’esperienza di viaggio di tutti coloro che desiderano visitare le Isole Tremiti.