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Mezzo milione di euro per finanziare il collegamento estivo Manfredonia-Isole Tremiti

Stanziati 500mila euro dalla Regione Puglia per l’attivazione del servizio stagionale di collegamento marittimo tra Manfredonia e le Isole Tremiti con l’obiettivo di potenziare la mobilità estiva e sostenere i flussi turistici verso uno dei luoghi più attrattivi della regione. L’intervento si inserisce nel solco delle previsioni del Piano Regionale dei Trasporti che prevede lo sviluppo del “metrò del mare”, una rete di collegamenti veloci tra i principali porti pugliesi, pensata per connettere le località costiere a forte vocazione turistica.

“Per una regione come la Puglia che è la terza in Italia per estensione costiera, dopo le grandi isole di Sardegna e Sicilia, il mare è una strada da percorrere”, commenta Raffaele Piemontese, assessore regionale alla mobilità. “Con questo investimento rendiamo più vicine le Tremiti e rafforziamo un’idea moderna di mobilità: sostenibile, integrata e capace di generare sviluppo”.

Il servizio, già sperimentato dal 2022 al 2025 durante la stagione estiva sarà riproposto con caratteristiche di collegamento diretto, veloce e con una frequenza minima di tre coppie di corse settimanali, considerando quindi l’andata e il ritorno: un’integrazione con i servizi ordinari di collegamento, come quelli con gli elicotteri, già attivi durante tutto l’anno. “Abbiamo visto crescere anno dopo anno l’interesse e l’utilizzo di questo collegamento: segno che abbiamo intercettato bisogni reali di cittadini e turisti, creando valore”, ha aggiunto Piemontese.

“Le Tremiti sono patrimonio turistico inestimabile per la Puglia e abbiamo il dovere di tenerle dentro la nostra rete di mobilità e soprattutto dentro il racconto turistico regionale, stagione dopo stagione Manfredonia è il gateway del Nord Puglia, prima di accedere al Gargano; lo scalo che aggancia l’arcipelago con i flussi che arrivano da tutta la regione. Quattro anni consecutivi di servizio dicono che la domanda c’è, che gli operatori ci credono, che la direzione è giusta. Per il 2026 si consolida”,aggiunge Graziamaria Starace, assessora regionale al turismo e promozione.

Anche per il 2026 il servizio manterrà il carattere sperimentale e sarà curato dalla Provincia di Foggia, nell’ambito di una procedura a evidenza pubblica, in linea con la normativa vigente.

Riserva Marina Isole Tremiti