Giuliano Sangiorgi con Antonio Decaro alle Isole Tremiti, un presidente mancava da 6 anni dalle Isole del Gargano

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ISOLE TREMITI – Giornata di presenze illustri e attenzione istituzionale, ieri, per l’arcipelago diomedeo. Come riportato dalle testate locali sul web, il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha fatto visita alle Isole Tremiti, effettuando tappe specifiche a San Nicola e San Domino.

A fare da guida d’eccezione al Governatore è stata la sindaca Annalisa Lisci, che ha accompagnato la delegazione tra le bellezze e le sfide del territorio insulare. Insieme a loro, una presenza speciale e molto amata dal pubblico: Giuliano Sangiorgi, il frontman dei Negramaro.

Era infatti dal 2019 che un Governatore della Regione Puglia non visitava ufficialmente le Isole. L’ultima visita istituzionale di questo livello risaliva al 6 settembre di quell’anno: in quell’occasione, l’allora presidente Michele Emiliano decise di immergersi nelle acque del porto di San Domino insieme ai ragazzi ipovedenti dell’associazione Albatros progetto Paolo Pinto Scuba Blind International Disable Dive School, nell’ambito delle celebrazioni per i 30 anni dell’Area Marina Protetta (AMP) delle Isole Tremiti.

Un ritorno istituzionale atteso, che riaccende i riflettori della Regione su uno dei patrimoni naturalistici più preziosi del nostro mare.