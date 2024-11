Anche le Isole Tremiti con la Lega Navale Italiana di Rodi Garganico: c’è il via libera all’ampliamento territoriale della locale Sezione

Presto la presentazione del programma per l’anno 2025 ormai alle porte

Cambia denominazione la Lega Navale Italiana di Rodi Garganico: è quanto prevede una determina del Presidente Nazionale della Lega Navale Italiana, Amm. Donato Marzano, che ha accolto la richiesta del Presidente della Sezione di Rodi, Michele Presutto. La nuova denominazione è ora LEGA NAVALE ITALIANA DI RODI GARGANICO – ISOLE TREMITI nel rispetto di un impegno sempre più diffuso e sinergico sul Territorio e sull’arcipelago diomedeo già iniziato e che continuerà con il programma del 2025. La comunicazione ufficiale è arrivata nelle ultime ore gratificando il lavoro svolto dal consiglio direttivo e da tutta l’Assemblea dei Soci della ASD con sede a Rodi Garganico.

“Un arricchimento importante per la nostra Sezione – commenta il presidente Presutto – che dà visibilità a un fronte mare a noi vicino da secoli con interessi economico-culturali prima e turistici ora sempre più intensi. La nostra è un’iniziativa tesa a valorizzare ancora più la bellezza e la ricchezza delle Isole Tremiti in un contesto nazionale qual è quello della Lega Navale Italiana. E lo faremo interfacciandoci con le autorità locali e gli operatori, tra i quali contiamo numerosi soci che hanno da subito aderito al nostro progetto”. Un percorso che prevede future attività sull’arcipelago legato alla tutela ambientale e del mare, eventi di promozione culturale e sportiva attorno alla natura delle Isole. “Saremo un ottimo partner per le Isole e i suoi protagonisti, senza sostituirci a nessuno. La nostra mission è costruire per difendere il mare. E lo faremo con i tremitesi: un impegno che abbiamo subito preso con i neo affiliati alla nostra realtà”.

Da oggi anche il sito nazionale della Lega Navale Italiana (www.leganavale.it) riporta la nuova denominazione e, nel prossimo futuro, l’auspicio è che crei nuovi e importanti presupposti. E a tal proposito il presidente Presutto ricorda l’appuntamento del 25 novembre p.v. con l’iniziativa contro la violenza sulle donne che si svolgerà al Porto Turistico di Rodi Garganico con protagonista la comunità locale e provinciale pronta a confrontarsi su un tema purtroppo molto ricorrente e che si augura di fronteggiare e debellare.