Isole Tremiti

Prorogato al 28 febbraio 2026 il termine ultimo per rimuovere barche e gommoni dalla spiaggia di San Nicola alle Tremiti

Redazione12 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Prorogato al 28 febbraio 2026 il termine ultimo per rimuovere barche e gommoni dalla spiaggia di San Nicola alle Tremiti

Prorogato al 28 febbraio 2026 il termine ultimo per rimuovere barche e gommoni dalla spiaggia di San Nicola come disposto da una recente ordinanza del sindaco Annalisa Lisci. É quanto previsto da un’altra ordinanza emessa di recente dopo una riunione in Comune con i proprietari dei natanti.

La proroga, si legge nella seconda ordinanza, è stata emanata perché:

– sono emerse difficoltà oggettive legate alla necessità di reperire idonei carrelli e mezzi tecnici per lo spostamento in sicurezza dei natanti presenti sull’arenile come segnalatole le vie brevi dai proprietari delle imbarcazioni;

– le condizioni meteorologiche tipiche del periodo invernale, caratterizzate da mareggiate e instabilità climatica, non favoriscono lo svolgimento delle operazioni di movimentazione e rimozione dei natanti in condizioni di sicurezza nei termini imposti;

– tali circostanze risultano non imputabili ai destinatari dell’ordinanza, ma incidono concretamente

sulla possibilità di ottemperare nei termini assegnati.

Redazione12 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©