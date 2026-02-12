Prorogato al 28 febbraio 2026 il termine ultimo per rimuovere barche e gommoni dalla spiaggia di San Nicola alle Tremiti
Prorogato al 28 febbraio 2026 il termine ultimo per rimuovere barche e gommoni dalla spiaggia di San Nicola come disposto da una recente ordinanza del sindaco Annalisa Lisci. É quanto previsto da un’altra ordinanza emessa di recente dopo una riunione in Comune con i proprietari dei natanti.
La proroga, si legge nella seconda ordinanza, è stata emanata perché:
– sono emerse difficoltà oggettive legate alla necessità di reperire idonei carrelli e mezzi tecnici per lo spostamento in sicurezza dei natanti presenti sull’arenile come segnalatole le vie brevi dai proprietari delle imbarcazioni;
– le condizioni meteorologiche tipiche del periodo invernale, caratterizzate da mareggiate e instabilità climatica, non favoriscono lo svolgimento delle operazioni di movimentazione e rimozione dei natanti in condizioni di sicurezza nei termini imposti;
– tali circostanze risultano non imputabili ai destinatari dell’ordinanza, ma incidono concretamente
sulla possibilità di ottemperare nei termini assegnati.