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Le Isole Tremiti tornano sotto la giurisdizione marittima di Manfredonia?
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Le Isole Tremiti tornano sotto la giurisdizione marittima di Manfredonia?
Le Isole Tremiti potrebbero tornare sotto la giurisdizione marittima di Manfredonia. A prospettare questa possibilità è stato il contrammiraglio Donato De Carolis, direttore marittimo della Puglia e della Basilicata ionica.
Va detto che, al momento, si tratta solo di una ipotesi ed i tempi non sarebbero brevissimi.
Dal 2005 le Isole Tremiti fanno capo alla Capitaneria di porto di Termoli per le competenze marittime, pur essendo un comune pugliese, facente parte della provincia di Foggia.