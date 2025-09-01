[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Di Mauro alle Isole Tremiti: “Le responsabilità oggi sono diverse”

La prima volta alle Isole Tremiti da Commissario Straordinario del Parco Nazionale del Gargano. L’emozione è quella di ogni volta, ma le responsabilità oggi sono diverse.

Dopo aver salutato il Comandante della Capitaneria Leonardo Portogallo – che ringrazio per il servizio che quotidianamente, con la sua squadra, presta sull’Isola – ho avuto il piacere di visitare San Domino con la Sindaca Annalisa Lisci.

In questa nuova veste ho incontrato operatori economici, operatori turistici, amministratori e cittadini, dialogando con loro su ciò che occorre mettere in campo per valorizzare un vero e proprio paradiso naturale che tutta Italia ci invidia.

Ho incontrato Angelica Attanasio, titolare della ditta La Riccia che si occupa del noleggio natanti e che recentemente è stata colpita da un vigliacco atto intimidatorio, ascoltato le stupende esperienze di Angela e dei ragazzi sub ipovedenti e mi sono confrontato con l’amico Giulio Venturi, consigliere comunale di Bologna e Responsabile del Dipartimento Nazionale Mare di Forza Italia, da sempre innamorato delle nostre isole.

Per me e per il Parco Nazionale del Gargano una meravigliosa giornata, ricchissima di spunti, contributi ed idee.

Raffaele Di Mauro