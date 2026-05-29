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Sabato 30 maggio a Mònde – Festa del Cinema sui Cammini, Margherita Buy riceve il Premio Speciale Maria Marcone

Proseguesabato 30 maggio a Foggia la nona edizione di Mònde – Festa del Cinema sui Cammini, il festival dedicato ai film, ai racconti e alle esperienze di viaggio come attraversamento fisico e metaforico dei luoghi. Una giornata ricchissima che intreccia cinema internazionale, memoria, musica, teatro, cammini urbani e incontri speciali con alcuni dei protagonisti più attesi di questa edizione.

Tra gli appuntamenti centrali della giornata, alle ore 20.45 al Teatro “Umberto Giordano”, l’incontro speciale con Matthew Modine, condotto dalla giornalista Silvia Bizio, seguito dalla proiezione di Birdy (1984) di Alan Parker. Il film, premiato con il Premio Speciale della Giuria al Festival di Cannes, racconta l’amicizia e il trauma della guerra del Vietnam che ha segnato la vita dei due protagonisti. Modine interpreta Birdy, giovane ossessionato dal desiderio di volare, in uno dei ruoli più intensi della sua carriera.

Sempre al Teatro Giordano, alle ore 17.30, si terrà il Premio speciale Mònde Kids & Generations dedicato al film Pixie. The New Beginning del regista polacco Krzysztof Komander. A consegnare il riconoscimento saranno Sara Ciocca e Samuele Carrino insieme al regista e ai giovani interpreti Amelia Golda e Maksymilian Zieliński. La giornata al Teatro Giordano si aprirà già alle ore 11.00con la proiezione speciale del film alla presenza degli ospiti.

Alle ore 18.00 il Teatro Giordano ospiterà inoltre i Dialoghi di Cinema con Margherita Buy, protagonista di un incontro con il pubblico condotto da Silvia Bizio, nel corso dell’appuntamento l’attrice riceverà il Premio Speciale Maria Marcone, riconoscimento del festival dedicato ai protagonisti del cinema contemporaneo. A seguire la proiezione del suo film Volare (2023), racconto ironico e autobiografico sulle paure, il volo e il desiderio di superare i propri limiti.

Altro grande momento atteso del festival sarà, alle ore 21.30 alla Villa Comunale Arena Mònde, il live soundtrack degli Asian Dub Foundation dedicato a L’Odio di Mathieu Kassovitz. La storica band britannica accompagnerà dal vivo il celebre film culto del 1995, in un evento speciale che unisce cinema e musica in una potente esperienza audiovisiva. Dalle ore 23.30, sempre all’Arena Mònde, spazio al DJ set di Johnny Marsiglia, a cura di Generact.

La retrospettiva dedicata a Terry Gilliam proseguirà invece alle ore 10.00 a Laltrocinema – Sala 1 con I fratelli Grimm e l’incantevole strega(2005), introdotto da Sara Ciocca e Samuele Carrino, e alle ore 22.30 con Tideland – Il mondo capovolto (2005), visionaria favola oscura sospesa tra trauma, immaginazione e sopravvivenza.

Tra gli appuntamenti speciali della giornata, alle ore 19.00 alla Villa Comunale Area Forum, Gloria Aura Bortolini incontrerà Saskia Terzani nel talk “Eredità in movimento”, dedicato ai temi del viaggio, della memoria e dell’eredità culturale.

Alleore 11.00 a Laltrocinema spazio anche all’evento “Diritto alla verità: l’audiovisivo come strumento di memoria, ricerca e impegno per le vittime di mafia”, con Francesca Rispoli, Daniela Marcone e Vincenza Rando, seguito dalle proiezioni dei documentari Nicola Ciuffredae Giovanbattista Tedesco di Luciano Toriello, alla presenza dei familiari delle vittime di mafia.

Alleore 16.30 a Laltrocinema – Sala 1 spazio inoltre a Panorama Kids & Generation con i cortometraggi Fango – Una storia di boxedi Raffaele Patti e A Nucidda di Federica Prencipe, due racconti dedicati al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza tra crescita, identità e relazioni familiari.

Il programma cinematografico proseguirà inoltre con le sezioni Panorama Memoria, Panorama Cammini, Panorama Kids & Generation e Panorama Archeologia. Tra i film in programma: Nyumba di Francesco Del Grosso, alla presenza del regista, Joe’s Back di Claudia Cassandro, Anime galleggianti di Maria Giménez Cavallo, Mille lune di Carina Bini, Milarepa di Louis Nero, Tumuli di Ankara di Kadir Uluç, Il cratere di Alessandro Garilli, oltre ai cortometraggi Kushta Mayn di Nicolò Folin, Quando cadde il cielo di Martinus Tocchi, Ferro di Lucilla Mininno, Vento di Costantino Bionte, America di Javier Arias-Stella, We Are Animals di Lorenzo Pallotta e Till Death Do Us Part di Deniz Kolos.

La giornata si aprirà alle ore 9.00 con “I Cammini di Mònde Kids”, la passeggiata urbana nella Foggia dell’Ottocento curata da Mira APS, e proseguirà alle ore 10.00 con “Camminare nel tempo. Sulle tracce del Neolitico”, itinerario urbano a cura di Archeologica.

Alle ore 19.00 il Piccolo Teatro ospiterà inoltre lo spettacolo teatrale Frammenti dentro, scritto, diretto e interpretato da Dino La Cecilia.

Proseguiranno inoltre le attività formative e laboratoriali del festival con il percorso Digital Humanities, realizzato in collaborazione con Cinecittà, e con il laboratorio teatrale Sbagliando s’inventa, curato da Rosa Diletta Rossi e Claudio Castrogiovanni, in programma alle ore 15.00 e dedicato alla scoperta del linguaggio teatrale attraverso esercizi, improvvisazione e lavoro creativo con i partecipanti.

Durante il festival, nella Villa Comunale di Foggia è attiva un’area food curata da Terronika: uno spazio pensato per condividere sapori autentici, atmosfera conviviale e momenti di incontro nel cuore di Mònde.