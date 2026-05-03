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Manfredonia, Il Diavolo veste Prada al Cinema e con prevendita
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Manfredonia, Il Diavolo veste Prada al Cinema e con prevendita
IL DIAVOLO VESTE PRADA 2
Programmazione
Venerdi 8 maggio ore 18:30 e ore 20:45
Sabato 9 maggio ore 18:30 e ore 20:45
Domenica 10 maggio ore 18:30 e ore 20:45
Lunedi 11 maggio ore 18:30 e ore 20:45
Martedì 12 maggio ore 18:30 e ore 20:45
Mercoledì 13 maggio ore 18:30 e ore 20:45
🎬 PREVENDITA ATTIVA 🎬
Il Diavolo Veste Prada torna al cinema
📅 Per 8-9-10 maggio puoi acquistare il tuo biglietto in prevendita nei giorni precedenti:
🕕 Dalle 18:00 alle 21:00
📍 Al botteghino
Non restare senza: Miranda Priestly non aspetta 😉