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Manfredonia, Il Diavolo veste Prada al Cinema e con prevendita

IL DIAVOLO VESTE PRADA 2

Programmazione

Venerdi 8 maggio ore 18:30 e ore 20:45

Sabato 9 maggio ore 18:30 e ore 20:45

Domenica 10 maggio ore 18:30 e ore 20:45

Lunedi 11 maggio ore 18:30 e ore 20:45

Martedì 12 maggio ore 18:30 e ore 20:45

Mercoledì 13 maggio ore 18:30 e ore 20:45

🎬 PREVENDITA ATTIVA 🎬

Il Diavolo Veste Prada torna al cinema

📅 Per 8-9-10 maggio puoi acquistare il tuo biglietto in prevendita nei giorni precedenti:

🕕 Dalle 18:00 alle 21:00

📍 Al botteghino

Non restare senza: Miranda Priestly non aspetta 😉