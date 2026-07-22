Corto e Cultura Film Festival: il cinema racconta il territorio

Corto e Cultura Film Festival: il cinema racconta il territorio. A inaugurare la serata Non lontano da me di Anna Rita Caracciolo e Matteo Conoscitore. A seguire Dear Silvestro, diretto da Nico Ciraso...

Corto e Cultura Film Festival: il cinema racconta il territorio. A inaugurare la serata Non lontano da me di Anna Rita Caracciolo e Matteo Conoscitore. A seguire Dear Silvestro, diretto da Nico Cirasola e il documentario L'Eterna Domanda, diretto da Domenico Rignanese. Spazio anche per Beauty, corto internazionale diretto da Eduardo Muñoz e José del Corral.

A Manfredonia torna la magia di Corto e Cultura Film Festival. Nell'intima cornice della Lega Navale, dove la brezza marina alleggerisce i pensieri e il suono delle onde accompagna lo sguardo oltre lo schermo, martedì 21 luglio si è alzato il sipario sulla prima serata di Corto e Cultura Film Festival. Ad aprire la serata Non Lontano da me, l'ultima opera cinematografica firmata da Anna Rita Caracciolo. A seguire il corto internazionale Beauty, diretto da Eduardo Muñoz e José del Corral e il corto del territorio Dear Silvestro, diretto da Nico Cirasola e scritto da Nicola Roppo, che esplora le origini gioiesi dell'attore hollywoodiano Sylvester Stallone. A chiudere la serata il documentario L'Eterna Domanda, diretto da Domenico Rignanese. Ambientato sul Gargano, il progetto audiovisivo restituisce un territorio che non è solo il set delle riprese, ma diventa presenza viva che ispira lo sguardo del giovane regista e respira all'unisono con i protagonisti. Dietro la manifestazione culturale che da diciannove anni scandisce le estati sipontine, l'instancabile lavoro della direttrice artistica Anna Rita Caracciolo e del suo braccio destro Matteo Conoscitore. Anno dopo anno Corto e Cultura Film Festival valorizza il linguaggio cinematografico, promuove nuovi talenti e trasforma il cinema in uno spazio di incontro e condivisione. Il viaggio di questa diciannovesima edizione proseguirà il 24 e il 25 luglio con le ultime due serate in programma.

Corto e Cultura Film Festival: il cinema racconta il territorio