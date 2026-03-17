“L’Eterna Domanda”: studenti a confronto tra fragilità e ricerca di senso con la neonata associazione “Un Girasole per la Vita”

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Prima proiezione per il docufilm di Domenico Rignanese all’Auditorium Peppino Principe. Presente anche l’associazione “Un Girasole per la Vita” protagonista del dibattito con gli studenti.

Questa mattina l’Auditorium Peppino Principe, ha ospitato la prima proiezione del documentario L’Eterna Domanda, firmato dal regista Domenico Rignanese. L’iniziativa si inserisce nel programma della Settimana dell’Educazione e ha coinvolto il biennio degli istituti scolastici del comune di Monte Sant’Angelo (Fg). Al termine della proiezione, è seguito un dibattito con la partecipazione della neonata associazione Un Girasole per la Vita, che ha scelto proprio questo contesto per presentarsi e avviare un dialogo diretto con i più giovani. Un esordio non solo simbolico, ma profondamente coerente con la missione dell’associazione: entrare in relazione, creare momenti di ascolto e spazi di confronto.

Nelle parole, ma soprattutto nelle esitazioni e nel silenzi dei ragazzi è emersa tutta la forza di interrogativi capaci di attraversarli intimamente, domande difficili, talvolta scomode ma proprio per questo necessarie.

Un incontro che si conferma di grande valore formativo, in grado di offrire agli studenti strumenti di riflessione e occasioni di crescita personale, nel segno di un dialogo educativo sempre più aperto e consapevole.

La seconda proiezione del documentario è in programma questa sera alle ore 19:30, presso l’Auditorium Peppino Principe. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Foto di Luigi Totaro