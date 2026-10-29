CinemaManfredonia
Je sò pazzo e L’estranea in programma dal 30 ottobre al Cinema San Michele
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Je sò pazzo e L’estranea in programma dal 30 ottobre al Cinema San Michele
JE SO’ PAZZO
Programmazione
Venerdi 30 ottobre ore 18:30
Sabato 31 ottobre ore 18:30
Domenica 1 novembre ore 18:30
Lunedi 2 novembre ore 20:30
Martedì 3 novembre ore 20:30
Mercoledì 4 novembre ore 20:30
L’ESTRANEA
Programmazione
Venerdi 30 ottobre ore 20:30
Sabato 31 ottobre ore 20:30
Domenica 1 novembre ore 20:30
Lunedi 2 novembre ore 18:30
Martedì 3 novembre ore 18:30
Mercoledì 4 novembre ore 18:30