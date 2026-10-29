CinemaManfredonia

Je sò pazzo e L’estranea in programma dal 30 ottobre al Cinema San Michele

Redazione29 Ottobre 2026
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Je sò pazzo e L’estranea in programma dal 30 ottobre al Cinema San Michele

JE SO’ PAZZO

Programmazione

Venerdi 30 ottobre ore 18:30

Sabato 31 ottobre ore 18:30

Domenica 1 novembre ore 18:30

Lunedi 2 novembre ore 20:30

Martedì 3 novembre ore 20:30

Mercoledì 4 novembre ore 20:30

L’ESTRANEA

Programmazione

Venerdi 30 ottobre ore 20:30

Sabato 31 ottobre ore 20:30

Domenica 1 novembre ore 20:30

Lunedi 2 novembre ore 18:30

Martedì 3 novembre ore 18:30

Mercoledì 4 novembre ore 18:30

Redazione29 Ottobre 2026