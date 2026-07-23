Casting sul Gargano: si cerca donna sulla quarantina per ruolo da co-protagonista

Casting sul Gargano: si cerca una donna sulla quarantina per ruolo da co-protagonista. Una produzione cinematografica indipendente cerca una donna di circa 40 anni per le riprese di un progetto che si...

Casting sul Gargano: si cerca una donna sulla quarantina per ruolo da co-protagonista.

Una produzione cinematografica indipendente cerca una donna di circa 40 anni per le riprese di un progetto che si svolgeranno sul Gargano, tra Monte Sant'Angelo e Macchia dal 27 al 31 luglio. Trattandosi di una produzione indipendente non è previsto un compenso. Per candidarsi è possibile inviare una mail a [email protected].