Il film di Simone L’Atlante sommerso continua a conquistare gli studenti

Applausi prima ancora dei titoli di coda

*L'ATLANTE SOMMERSO CONTINUA A CONQUISTARE GLI STUDENTI: APPLAUSI PRIMA ANCORA DEI TITOLI DI CODA*Grande successo per la proiezione de _L'atlante sommerso_ dedicata agli alunni dell'I.C. "Ungaretti - Madre Teresa di Calcutta". Ragazzi attentissimi dall'inizio alla fine, nessun cellulare acceso, applausi fragorosi nei momenti più emozionanti e un applauso scattato ben prima dell'inizio dei titoli di coda. Dopo la proiezione, un dibattito interessante e tanta curiosità da parte di alunni e docenti sulla realizzazione del film, alcuni dei quali hanno sottolineato l'importanza di un'opera del genere per valorizzare il territorio e per la crescita formativa dei tre piccoli protagonisti, complimentandosi con i giovanissimi attori per aver affrontato e retto un film di ben 106 minuti. Il tour del film approderà a San Giovanni Rotondo martedì 24 novembre al Cinema Palladino per i ragazzi dell'I.C. "Pascoli - Giorgione - De Bonis - Melchionda".