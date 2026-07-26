Corto e Cultura Film Festival: bagno di folla e grandi emozioni per il Gran Galà di premiazioni

Un bagno di folla ha accolto il Gran Galà di premiazione della XIX edizione di Corto e Cultura Film Festival, una serata ricca di emozioni, cinema e spettacolo, nell'intima e meravigliosa cornice dell...

Un bagno di folla ha accolto il Gran Galà di premiazione della XIX edizione di Corto e Cultura Film Festival, una serata ricca di emozioni, cinema e spettacolo, nell'intima e meravigliosa cornice della Lega Navale di Manfredonia. Tra gli ospiti d'onore David Chevalier, voce amatissima del doppiaggio italiano e premiato con il riconoscimento alla carriera, e il produttore cinematografico John Campanile. La serata si è trasformata in uno spettacolo nello spettacolo grazie alla ballerina Marika Murgo che ha emozionato la platea con una performance intensa e coinvolgente, mentre il suggestivo omaggio ad Anna Magnani dell'artista Giovanna Lombardi, ha portato sul palco il ricordo di una tra le più grandi icone del cinema italiano.

I premi della XIX edizione

Nel corso del Gran Galà sono stati assegnati tutti i premi della XIX edizione:

Miglior Film : Nereide

: Nereide Miglior Regia : Via Bellezza 11 – Giuseppe Cardaci

: Via Bellezza 11 – Giuseppe Cardaci Migliori Musiche : Via Bellezza 11 – Antonio Torella

: Via Bellezza 11 – Antonio Torella Miglior Montaggio : Tempi Supplementari – Extra Time – Matteo Memè

: Tempi Supplementari – Extra Time – Matteo Memè Miglior Fotografia : Da Capo al Fine – Sonata in Si Bemolle Minore – Anna Troiano e Vincenzo Totaro

: Da Capo al Fine – Sonata in Si Bemolle Minore – Anna Troiano e Vincenzo Totaro Miglior Dramma : Between Left and Right

: Between Left and Right Miglior Cast : Between Left and Right – regia di Gianni Sallustro

: Between Left and Right – regia di Gianni Sallustro Miglior Cortometraggio d’Animazione : Fish Feed

: Fish Feed Miglior Cortometraggio Spirituale : Ombre nella Fede

: Ombre nella Fede Miglior Cortometraggio Sperimentale : Lazo – Lorenzo Lo Muzio

: Lazo – Lorenzo Lo Muzio Miglior Documentario del Territorio : Dear Silvestro – Nico Cirasola

: Dear Silvestro – Nico Cirasola Miglior Documentario Emergente : L’Eterna Domanda – Domenico Rignanese

: L’Eterna Domanda – Domenico Rignanese Miglior Attore Non Protagonista : Nino Frassica – Once (In My Life)

: Nino Frassica – Once (In My Life) Miglior Attore del Territorio : Sara Strafile e Antonio Potito – Mizuki

: Sara Strafile e Antonio Potito – Mizuki Miglior Ensemble : Mizuki

: Mizuki Premio Miglior Sceneggiatura: Il Fotografo – Francesco Colangelo

Menzioni speciali

I Colori delle Falene – Leonardo Ginefra, Premio alla Denuncia Sociale

Oliva Denaro – Leonardo Valentini, Menzione Speciale Scuola

Vita da Salvare, Menzione Speciale Premio Gemellaggio

Premi speciali

David Chevalier – Premio alla Carriera

Alessandro Fabiano – Premio Speciale alla Qualità Industriale, Innovazione Digitale e Intelligenza Artificiale

Dott.ssa Michelina Delli Bergoli – Premio Impegno Sociale e Sanità Donna

Rita Vaccarella – Premio Danza

Giovanna Lombardi – Premio Teatro del Territorio

Raffaele Niro – Premio Miglior Poeta

Lucia Giovanditto – Premio Videoclip “Donne d’Amore”

Corto e Cultura Film Festival: bagno di folla e grandi emozioni per il Gran Galà di premiazioni