Corto e Cultura Film Festival: bagno di folla e grandi emozioni per il Gran Galà di premiazioni
Un bagno di folla ha accolto il Gran Galà di premiazione della XIX edizione di Corto e Cultura Film Festival, una serata ricca di emozioni, cinema e spettacolo, nell'intima e meravigliosa cornice dell...
Un bagno di folla ha accolto il Gran Galà di premiazione della XIX edizione di Corto e Cultura Film Festival, una serata ricca di emozioni, cinema e spettacolo, nell'intima e meravigliosa cornice della Lega Navale di Manfredonia. Tra gli ospiti d'onore David Chevalier, voce amatissima del doppiaggio italiano e premiato con il riconoscimento alla carriera, e il produttore cinematografico John Campanile. La serata si è trasformata in uno spettacolo nello spettacolo grazie alla ballerina Marika Murgo che ha emozionato la platea con una performance intensa e coinvolgente, mentre il suggestivo omaggio ad Anna Magnani dell'artista Giovanna Lombardi, ha portato sul palco il ricordo di una tra le più grandi icone del cinema italiano.
I premi della XIX edizione
Nel corso del Gran Galà sono stati assegnati tutti i premi della XIX edizione:
- Miglior Film: Nereide
- Miglior Regia: Via Bellezza 11 – Giuseppe Cardaci
- Migliori Musiche: Via Bellezza 11 – Antonio Torella
- Miglior Montaggio: Tempi Supplementari – Extra Time – Matteo Memè
- Miglior Fotografia: Da Capo al Fine – Sonata in Si Bemolle Minore – Anna Troiano e Vincenzo Totaro
- Miglior Dramma: Between Left and Right
- Miglior Cast: Between Left and Right – regia di Gianni Sallustro
- Miglior Cortometraggio d’Animazione: Fish Feed
- Miglior Cortometraggio Spirituale: Ombre nella Fede
- Miglior Cortometraggio Sperimentale: Lazo – Lorenzo Lo Muzio
- Miglior Documentario del Territorio: Dear Silvestro – Nico Cirasola
- Miglior Documentario Emergente: L’Eterna Domanda – Domenico Rignanese
- Miglior Attore Non Protagonista: Nino Frassica – Once (In My Life)
- Miglior Attore del Territorio: Sara Strafile e Antonio Potito – Mizuki
- Miglior Ensemble: Mizuki
- Premio Miglior Sceneggiatura: Il Fotografo – Francesco Colangelo
Menzioni speciali
- I Colori delle Falene – Leonardo Ginefra, Premio alla Denuncia Sociale
- Oliva Denaro – Leonardo Valentini, Menzione Speciale Scuola
- Vita da Salvare, Menzione Speciale Premio Gemellaggio
Premi speciali
- David Chevalier – Premio alla Carriera
- Alessandro Fabiano – Premio Speciale alla Qualità Industriale, Innovazione Digitale e Intelligenza Artificiale
- Dott.ssa Michelina Delli Bergoli – Premio Impegno Sociale e Sanità Donna
- Rita Vaccarella – Premio Danza
- Giovanna Lombardi – Premio Teatro del Territorio
- Raffaele Niro – Premio Miglior Poeta
- Lucia Giovanditto – Premio Videoclip “Donne d’Amore”