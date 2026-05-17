Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il due volte premio Oscar Kevin Spacey ospite a Foggia

Mònde – Festa del Cinema sui Cammini

Il due volte premio Oscar Kevin Spacey ospite della nona edizione del festival sabato 30 maggio riceverà l’Honorary Mònde Award 2026

A Foggia dal 28 al 31 maggio 2026

Mònde – Festa del Cinema sui Cammini, in programma a Foggia dal 28 al 31 maggio 2026, ospita il due volte premio Oscar Kevin Spacey, tra i più celebri protagonisti del cinema internazionale contemporaneo.

L’attore sarà ospite del festival sabato 30 maggio 2026 al Teatro “Umberto Giordano” di Foggia, dove prenderà parte a un incontro pubblico condotto dalla giornalista Silvia Bizio nell’ambito dei “Dialoghi di Cinema”, uno dei momenti centrali della manifestazione dedicati al confronto diretto tra grandi protagonisti del cinema mondiale e il pubblico. Nel corso della serata sarà inoltre conferito a Kevin Spacey l’Honorary Mònde Award 2026.

A seguire sarà proiettato The Usual Suspects – I soliti sospetti, il film diretto da Bryan Singer che ha consacrato definitivamente Spacey nell’immaginario cinematografico internazionale grazie all’iconico personaggio di Verbal Kint. Uscito nel 1995, il film è diventato negli anni un cult del cinema thriller contemporaneo, imponendosi per la sua costruzione narrativa e per l’interpretazione di Spacey, premiata con l’Oscar come miglior attore non protagonista.

Nel corso della sua carriera Kevin Spacey ha lavorato con alcuni dei più importanti registi internazionali, costruendo una filmografia che attraversa cinema d’autore, produzioni hollywoodiane e serialità televisiva. Tra i titoli più celebri figurano American Beauty, L.A. Confidential, Seven, Glengarry Glen Ross e la serie House of Cards. Due volte premio Oscar, ha vinto la statuetta come miglior attore non protagonista per The Usual Suspects e come miglior attore protagonista per American Beauty, segnando il cinema americano degli ultimi decenni grazie alla sua capacità di interpretare personaggi complessi, enigmatici e profondamente stratificati.

La presenza di Kevin Spacey conferma la vocazione internazionale di Mònde – Festa del Cinema sui Cammini, festival che intreccia cinema, formazione e dialogo culturale attraverso incontri con i grandi protagonisti del panorama audiovisivo contemporaneo.

Il festival è sostenuto dalla Regione Puglia con risorse del Programma Operativo Complementare 2021-2027 – Accordo per la Coesione, Linea 6.2 Attività culturali, ed è rientrato tra i progetti che hanno ottenuto il massimo punteggio nell’Avviso regionale per i festival cinematografici 2025-2027. Tutti gli eventi di Mònde sono gratuiti e ad accesso libero fino a esaurimento dei posti.