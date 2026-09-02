Sarà Jun Ichikawa a presiedere la giuria della XVI edizione del Foggia Film Festival

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Sarà Jun Ichikawa, attrice e doppiatrice, a presiedere la giuria della XVI edizione del Foggia Film Festival, che si terrà a Foggia dal 15 al 21 novembre 2026, presso l’Auditorium Santa Chiara e la Biblioteca ‘La Magna Capitana’.

La sera del 21 novembre 2026 la Giuria assegnerà i riconoscimenti alle migliori opere in concorso nelle sezioni Feature Film, Documentaries e Short Movies, previsti premi speciali e menzioni di merito.

Il claim di questa edizione è Schermi ribelli, dedicato ai ribelli creativi, perlopiù indipendenti, che attraverso il linguaggio filmico spesso portano innovazione, idee originali e soluzioni fuori dagli schemi. Nel solco delle precedenti edizioni, le proiezioni saranno occasione di incontro e di confronto su tematiche come la salvaguardia dell’ambiente, la parità di genere, l’accoglienza, l’integrazione, la cultura della pace e della non violenza, il contrasto ai fenomeni come le mafie, l’omofobia, il bullismo e la violenza di genere.

Nell’ambito del contest Student Film Fest saranno attribuiti i riconoscimenti University Award e High School Award alle migliori opere presentate dagli studenti di Università, Accademie di Cinema, Accademie delle Belle Arti, I.T.S. e Scuole secondarie di II grado.

Jun Ichikawa, attrice-danzatrice-doppiatrice, si è formata con il balletto classico e le arti drammatiche, discipline che le hanno consentito di esibirsi in produzioni teatrali classiche come AGAMENNONE, LE TROIANE e ANDROMACA; recentemente ha fatto parte di una lunga tournée di 200 date con lo spettacolo teatrale L’ILIADE–IL GIOCO DEGLI DÈI al fianco di Alessio Boni. Il suo debutto cinematografico risale al 2002, quando il regista Ermanno Olmi la scelse come protagonista del film CANTANDO DIETRO I PARAVENTI, pellicola che ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui tre David di Donatello e cinque Nastri d’Argento. Da allora ha collaborato con registi e artisti di fama internazionale come Dario Argento (LA TERZA MADRE), Giuseppe Tornatore e Geoffrey Rush (LA MIGLIORE OFFERTA), Ridley Scott e Al Pacino (HOUSE OF GUCCI) e nell’ultimo film di Peter Greenaway (TOWER STORIES, al fianco di Dustin Hoffman). Recentemente ha finito di girare TAVERNA DE GAGA di Yasushiro Hamano. In televisione ha raggiunto grande popolarità grazie ai suoi ruoli in serie come R.I.S.–DELITTI IMPERFETTI, L’ALLIEVA e CITADEL. In qualità di doppiatrice ha prestato la voce a personaggi di importanti film, tra cui la saga di HARRY POTTER, LOST IN TRANSLATION, THE KARATE KID, RAYA E L’ULTIMO DRAGO della Disney e ETERNALS della Marvel. Dal 2015 fa parte della delegazione della Flame of Hope, promuovendo attivamente la pace, i diritti umani e il dialogo culturale attraverso eventi e collaborazioni internazionali. Il suo contributo alle arti e alla società civile è stato riconosciuto con diversi premi, tra cui il Premio della Critica al Premio Internazionale Giuseppe Sciacca, il premio come Miglior Attrice all’International Tour Film Festival per Satyagraha, il premio come Miglior Attrice Protagonista allo ‘Zero Trenta Film Festival’, al ‘Cortinametraggio’ e il Premio Anna Magnani. Nel 2025 è stata nominata Ambasciatrice del Padiglione Italia a EXPO 2025 OSAKA, a testimonianza del suo ruolo nel favorire connessioni significative tra Italia e Giappone. Nel 2026 ha interpretato Madame Butterfly nella cornice dell’arena di Verona in occasione della CERIMONIA DI CHIUSURA OLIMPICA MILANO CORTINA in mondovisione vista da 2 miliardi di persone.

Il Festival, diretto da Pino Bruno,Maurizia Pavarini e Rossella Menga, rispettivamente direttore artistico, direttrice organizzativa e direttrice dello Student Film Fest, promuove e favorisce la conoscenza dei nuovi autori, la circolazione del documentario, sostiene la visibilità delle opere che non trovano adeguata distribuzione, con particolare attenzione alle cinematografie e tendenze artistiche emergenti ed al cinema proposto dalle giovani generazioni.

La kermesse è promossa e organizzata dal Centro di Ricerca Teatrale e di Cinematografia ‘La Bottega dell’Attore-Teatro Studio Dauno Aps’ con il sostegno de Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia e Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, in collaborazione con la Biblioteca ‘La Magna Capitana’.