Cinema
“Paw Patrol: Missione Dinosauri” e “Amore e incantesimi 2” al Cinema San Michele
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“Paw Patrol: Missione Dinosauri” e “Amore e incantesimi 2” al Cinema San Michele
PAW PATROL : MISSIONE DINOSAURI
Programmazione
Venerdi 18 settembre ore 18:30
Sabato 19 settembre ore 18:30
Domenica 20 settembre ore 18:30
Lunedi 21 settembre ore 18:30
Martedì 22 settembre ore 18:30
Mercoledì 23 settembre ore 18:30
“Cinema in festa”: a Settembre da Lunedì 21 a Mercoledì 23, al cinema Biglietto Speciale a €3,50!
AMORI & INCANTESIMI 2
Programmazione
Venerdi 18 settembre ore 20:30
Sabato 19 settembre ore 20:30
Domenica 20 settembre ore 20:30
Lunedi 21 settembre ore 20:30
Martedì 22 settembre ore 20:30
Mercoledì 23 settembre ore 20:30
“Cinema in festa”: a Settembre da Lunedì 21 a Mercoledì 23, al cinema Biglietto Speciale a €3,50!