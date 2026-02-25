CinemaManfredonia

Scream 7 e Cime Tempestose al Cinema San Michele

Redazione25 Febbraio 2026
SCREAM 7

Programmazione

Venerdi 27 febbraio ore 20:30
Sabato 28 febbraio ore 20:30
Domenica 1 marzo ore 20:30
Lunedi 2 marzo ore 20:30
Martedì 3 marzo ore 20:30
Mercoledì 4 marzo ore 20:30

CIME TEMPESTOSE

Programmazione

Venerdi 27 febbraio ore 18:00
Sabato 28 febbraio ore 18:00
Domenica 1 marzo ore 18:00
Lunedi 2 marzo ore 18:00
Martedì 3 marzo ore 18:00
Mercoledì 4 marzo ore 18:00

