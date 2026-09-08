CinemaManfredonia
Manfredonia, al Cinema “Coyote vs Acme” e “The Dog Stars”
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Manfredonia, al Cinema “Coyote vs Acme” e “The Dog Stars”
COYOTE Vs. ACME
Programmazione
Venerdi 11 settembre ore 18:30
Sabato 12 settembre ore 18:30
Domenica 13 settembre ore 18:30
Lunedi 14 settembre ore 18:30
Martedì 15 settembre ore 18:30
Mercoledì 16 settembre ore 18:30
THE DOG STARS (LE STELLE DOPO LA FINE)
Programmazione
Venerdi 11 settembre ore 20:30
Sabato 12 settembre ore 20:30
Domenica 13 settembre ore 20:30
Lunedi 14 settembre ore 20:30
Martedì 15 settembre ore 20:30
Mercoledì 16 settembre ore 20:30