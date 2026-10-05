Foggia Film Festival cerca persone da inserire nella Giuria Popolare 2026
FOGGIA FILM FESTIVAL CERCA PERSONE DA INSERIRE NELLA GIURIA POPOLARE 2026.
L’annuncio è rivolto a persone residenti nella città di Foggia che in qualità di volontari vogliano
collaborare a individuare e premiare le migliori opere iscritte nelle sezioni documentari e
cortometraggi di finzione; l’impegno previsto è dal 15 al 21 novembre 2026, ore 17,30-21,00 circa.
La giuria popolare sarà formata da persone della società civile, pertanto non saranno prese in
esame candidature presentate da esperti e operatori del settore; questo perché la giuria di qualità
è stata già costituita.
Inviare le candidature a foggiafilmfestival@gmail.com entro le ore 13,00 di giovedì 12 ottobre
2026 indicando nome e cognome, età, indirizzo, professione, una foto e recapito telefonico; si
raccomanda di citare nell’oggetto: Candidatura giuria popolare FFF 2026.
La sera di sabato 21 novembre 2026, la giuria di qualità presieduta dall’attrice-doppiatrice Jun
Ichikawa conferirà i riconoscimenti alle migliori opere.
La kermesse si terrà a Foggia dal 15 al 21 novembre 2026 presso il Cineteatro Sala Farina.
Il claim di questa edizione è Schermi ribelli, dedicato ai ribelli creativi, perlopiù indipendenti, che
attraverso il linguaggio filmico molto spesso portano innovazione, idee originali e soluzioni fuori
dagli schemi.
Nel solco delle precedenti edizioni, le proiezioni saranno occasione di incontro e di confronto su
tematiche come la salvaguardia dell’ambiente, la parità di genere, l’accoglienza, l’integrazione, la
cultura della pace e della non violenza, il contrasto ai fenomeni come le mafie, l’omofobia, il
bullismo e la violenza di genere.
La kermesse è promossa e organizzata dal Centro di Ricerca Teatrale e di Cinematografia ‘La
Bottega dell’Attore-Teatro Studio Dauno Aps’ con il sostegno economico de Assessorato alla
Cultura del Comune di Foggia e Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, in collaborazione con la
Biblioteca ‘La Magna Capitana’.
Foggia, 4 ottobre 2026
Ufficio stampa
Foggia Film Festival