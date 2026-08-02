CinemaManfredonia

Spiderman: brand new day al Cinema San Michele di Manfredonia

Redazione2 Agosto 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Spiderman: brand new day al Cinema San Michele di Manfredonia

SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY

Programmazione

Venerdi 7 agosto ore 18:00 e ore 20:45

Sabato 8 agosto ore 18:00 e ore 20:45

Domenica 9 agosto ore 18:00 e ore 20:45

Lunedi 10 agosto ore 18:00 e ore 20:45

Martedì 11 agosto ore 18:00 e ore 20:45

Mercoledì 12 agosto ore 18:00 e ore 20:45

Giovedì 13 agosto ore 18:00 e ore 20:45

tenuta santa lucia
Redazione2 Agosto 2026