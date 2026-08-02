CinemaManfredonia
Spiderman: brand new day al Cinema San Michele di Manfredonia
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Spiderman: brand new day al Cinema San Michele di Manfredonia
SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY
Programmazione
Venerdi 7 agosto ore 18:00 e ore 20:45
Sabato 8 agosto ore 18:00 e ore 20:45
Domenica 9 agosto ore 18:00 e ore 20:45
Lunedi 10 agosto ore 18:00 e ore 20:45
Martedì 11 agosto ore 18:00 e ore 20:45
Mercoledì 12 agosto ore 18:00 e ore 20:45
Giovedì 13 agosto ore 18:00 e ore 20:45