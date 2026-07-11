Manfredonia riaccende i riflettori sul grande cinema: torna "Corto e Cultura Film Festival"

Manfredonia riaccende i riflettori sul grande cinema: torna Corto e Cultura Film Festival.Dal 21 al 25 luglio, la suggestiva cornice della Lega Navale di Manfredonia ospiterà la XIX edizione del Corto...

Manfredonia riaccende i riflettori sul grande cinema: torna Corto e Cultura Film Festival.

Dal 21 al 25 luglio, la suggestiva cornice della Lega Navale di Manfredonia ospiterà la XIX edizione del Corto e Cultura Film Festival, uno degli appuntamenti culturali più attesi dell'estate, con ingresso gratuito. Il festival continua a distinguersi non solo per la promozione del cinema indipendente e dei giovani autori, ma anche per il suo costante impegno nella valorizzazione del territorio, offrendo a ospiti, professionisti del settore e pubblico provenienti dall'Italia e dall'estero l'opportunità di scoprire le bellezze del Gargano.

Ospiti internazionali e connessioni con il cinema indipendente

Tra gli ospiti internazionali sarà presente John Campanile, attore e regista indipendente proveniente direttamente da Chicago (USA), che porterà la propria esperienza nel panorama del cinema indipendente americano. Tra gli ospiti d'onore ci sarà Can Saraçoğlu, Presidente del Comitato Internazionale Cinetour, organizzazione che riunisce oltre 120 festival cinematografici distribuiti in 68 Paesi, con l'obiettivo di favorire la cooperazione internazionale tra i festival, lo scambio culturale e la promozione del cinema nel mondo. Corto e Cultura Film Festival è partner di questa prestigiosa rete internazionale. Saranno altresì presenti i presidenti di numerosi festival cinematografici italiani gemellati con Corto e Cultura Film Festival, provenienti da diverse regioni, tra cui Toscana e Lazio, a testimonianza di una rete di collaborazioni che continua a crescere anno dopo anno.

Gli ospiti più attesi

Tra gli ospiti più attesi figura il celebre doppiatore David Chevalier, una delle voci più apprezzate del panorama italiano. Nel corso della sua carriera ha dato voce a personaggi amatissimi come Loki (Tom Hiddleston) nel Marvel Cinematic Universe, Kylo Ren (Adam Driver) nella saga di Star Wars, Morty Smith di Rick and Morty, Jacob Black nella saga Twilight, Jim Levenstein di American Pie e Cedric Diggory, interpretato da Robert Pattinson, in Harry Potter e il Calice di Fuoco. È inoltre la voce italiana abituale di attori come Tom Hiddleston, Taylor Lautner, Jason Biggs e Ashton Kutcher.

Tre serate di cinema, cultura e spettacolo

«Il cinema non te lo raccontiamo, te lo facciamo vivere» è il messaggio che accompagna la diciannovesima edizione, che offrirà tre serate di proiezioni, incontri con gli ospiti, momenti di confronto culturale e spettacolo, confermando ancora una volta Corto e Cultura Film Festival come un importante punto di riferimento per il cinema indipendente e la promozione culturale del territorio. L'appuntamento è fissato per il 21, 24 e 25 luglio presso la Lega Navale di Manfredonia, per vivere tre serate di cinema, cultura e spettacolo.