Cinema
I film più attesi al cinema fino alla fine dell’anno
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I film più attesi al cinema fino alla fine dell’anno
CALENDARIO USCITE
9 settembre: Paw Patrol: Missione Dinosauri
17 settembre: Resident Evil
24 settembre: Avengers: EndGame
15 ottobre: Whalefall: nella Balena
28 ottobre: It Ends
12 novembre: Godzilla Minus Zero
12 novembre: Scrooge e gli Spiriti del Natale
19 novembre: Hunger Games: l’alba sulla mietitura
26 novembre: Hexe: il regno delle streghe
26 novembre: Ti presento i Fotter
16 dicembre: Avengers: Doomsday
16 dicembre: Dune, parte tre
25 dicembre: Bentornati al Sud
25 dicembre: Jumanji: Open World