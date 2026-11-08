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Natale 2026 al cinema: i film in uscita

Tutti i film di Natale in uscita al cinema nei prossimi giorni

12 novembre

Scrooge e gli Spiriti del Natale

Scrooge e gli Spiriti del Natale, film diretto da ti West, è l’adattamento del racconto Canto di Natale di Charles Dickens, che segue il viaggio soprannaturale di un uomo anziano e avaro, Ebenezer Scrooge, interpretato da Johnny Depp, nel quale affrontra la visita di tre fantasmi, mentre lotta per una econda possibilità di redenzione.

25 novembre

Ti presento i Fotter

Ti Presento i Fotter, film diretto da John Hamburg, è il quarto capitolo della saga che vede la famiglia Byrnes incontrare la famiglia Fotter, grazie all’unione di Greg Fotter (Ben Stiller) con Pam Byrnes (Teri Polo), figlia del burbero e temibile Jack (Robert De Niro). Dopo tante avventure vissute insieme ed eventi equivoci, si ritroveranno ancora una volta riuniti.

26 novembre

La notte delle fragole

Valentino (Valentino Picone) ha una vita perfettamente organizzata, accanto alla moglie Elena (Anna Foglietta) e a Carolina (Giovanna Rosace), la figlia adolescente di lei. Il suo equilibrio viene però stravolto dall’arrivo di Salvo (Salvo Ficarra), ex marito di Elena e padre di Carolina, un uomo impulsivo, disordinato e imprevedibile. Dopo una lite con la compagna Tania (Giulia Fiume), Salvo chiede ospitalità per una sola notte, ma finisce per stabilirsi in casa, scatenando una serie di equivoci, bugie e situazioni esilaranti. L’arrivo di Francesca (Vittoria Puccini), la sua nuova fiamma, complica ulteriormente la situazione, mettendo a dura prova i già fragili equilibri familiari. Tra convivenze impossibili, amori inattesi e seconde possibilità, i protagonisti scopriranno che la vita, soprattutto in amore, raramente segue i piani prestabiliti.

16 dicembre

Avengers: Doomsday

In Avengers: Doomsday gli amati eroi provenienti da tre universi distinti si troveranno su una rotta di collisione letale e dovranno affrontare una minaccia esistenziale senza precedenti.

Dune – Parte 3

Dune – Parte Tre, film diretto da Denis Villeneuve, è ambientato è ambientato quasi due decenni dopo che Paul Atreides (Timothée Chalamet) ha preso il controllo dell’Impero. Ora un Imperatore spietato, Paul deve affrontare le conseguenze del suo regno mentre vecchi alleati fanno ritorno, terrificanti nuove minacce emergono e il tradimento si annida in ogni ombra. Tormentato dalle visioni del crollo dell’Impero e dalla ricomparsa del suo amore perduto da tempo, Paul viene trascinato in una vasta cospirazione, al cui centro si trova Chani (Zendaya) e il mistero che la circonda. Mentre la ribellione prende forma e i nemici si avvicinano, Paul dovrà confrontarsi con il vero prezzo del potere e con il destino delle persone che ama di più.

25 dicembre

Bentornati al Sud

Bentornati al Sud vede Claudio Bisio e Alessandro Siani riprendono i loro precedenti ruoli per un terzo capitolo della saga, ambientato nuovamente a Castellabate quindici anni dopo il primo film. La storia mostra nuove differenze tra il Nord e il Sud dell’Italia.

Jumanji: Open World

Dopo essere riusciti a fuggire dalle insidiose giungle di Jumanji, i protagonisti si trovano ad affrontare una nuova pericolosa sfida.

Questa volta, infatti, il gioco riesce a liberarsi dalla sua console e a invadere il mondo reale, portando con sé il caos, le creature e le insidie che lo hanno sempre caratterizzato.

Per fermarlo, gli eroi dovranno affrontare una minaccia senza precedenti, in cui il confine tra realtà e gioco scompare completamente.



