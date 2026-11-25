Al cinema
Al cinema dal 27 novembre a Manfredonia ci sono Ficarra e Picone
La programmazione del cinema di Manfredonia
A cura di Ilsipontino
25 novembre 2026 07:00
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HEXE - IL REGNO DELLE STREGHEProgrammazioneVenerdi 27 novembre ore 17:30 Sabato 28 novembre ore 17:30 Domenica 29 novembre ore 17:30 Lunedi 7 dicembre ore 17:30 Martedì 8 dicembre ore 17:30 Mercoledì 9 dicembre ore 17:30
LA NOTTE DELLE FRAGOLEProgrammazioneVenerdi 27 novembre ore 21:15 Sabato 28 novembre ore 21:15 Domenica 29 novembre ore 21:15 Lunedi 7 dicembre ore 21:15 Martedì 8 dicembre ore 21:15 Mercoledì 9 dicembre ore 21:15