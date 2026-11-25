Le parole di Stefano Simone L'atlante sommerso, dagli anni '80 ai ragazzi di oggi: il cinema che non smette di far sognare

Stefano Simone parla del suo film

L'atlante sommerso, dagli anni '80 ai ragazzi di oggi: il cinema che non smette di far sognare



Mi piace pensare che _L'atlante sommerso_ possa rappresentare, per tanti ragazzi, una piccola porta d'accesso alla scoperta del cinema d'avventura degli anni Ottanta: un cinema fatto di misteri, esplorazioni, amicizia e meraviglia, al quale il mio film guarda con affetto e riconoscenza.

Non è forse un caso che proprio in questi giorni _La storia infinita_, a oltre quarant'anni dalla sua uscita, sia tornato sul grande schermo in una nuova versione rimasterizzata. Un segnale, forse, che certe storie e certi immaginari non appartengono soltanto alla nostalgia di chi li ha vissuti, ma possono ancora parlare alle nuove generazioni.



Ed è proprio questo che mi piacerebbe accadesse con L'ATLANTE SOMMERSO: non soltanto raccontare un'avventura, ma trasmettere il desiderio di scoprirne altre, anche andando a ritroso nella storia del cinema.



Perché non si tratta di chiedere ai ragazzi di amare il cinema degli anni Ottanta perché era il cinema della mia generazione. Si tratta di dare loro l'occasione di scoprire se può diventare anche il loro cinema.