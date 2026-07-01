"Corto e Cultura Film Festival": tra i cortometraggi selezionati "L'Eterna Domanda" di Domenico Rignanese

Tra i cortometraggi selezionati per la diciannovesima edizione di Corto e Cultura Film Festival, L'Eterna Domanda del regista emergente Domenico Rignanese. Il documentario L'Eterna Domanda diretto dal...

Tra i cortometraggi selezionati per la diciannovesima edizione di Corto e Cultura Film Festival, L'Eterna Domanda del regista emergente Domenico Rignanese.

Il documentario L'Eterna Domanda diretto dal regista ventenne Domenico Rignanese, è stato selezionato alla diciannovesima edizione di Corto e Cultura Film Festival, nota rassegna cinematografica indipendente dedicata ai cortometraggi, ideata e diretta da Annarita Caracciolo e da Matteo Conoscitore. Tra le antiche mura di Manfredonia e il mare azzurro del Gargano, il cinema si fa ponte tra territorio e visioni che arrivano da oltre oceano. Corto e Cultura Film Festival, nato dall'associazione Angeli e giunto alla diciannovesima edizione, sostiene i giovani artisti e il cinema indipendente, confermando la sua vocazione internazionale. La proiezione dell'opera audiovisiva è prevista per il 21 luglio presso la Lega Navale di Manfredonia, all’interno di una serata che vedrà la presentazione di diversi cortometraggi del territorio. Il riconoscimento conferma il percorso crescente del regista classe 2005, già alla sua seconda opera documentaristica.

"Curandum est": il documentario d'esordio premiato dalla Critica

Nel 2024, subito dopo il conseguimento della maturità presso il Liceo Classico Gian Tommaso Giordano di Monte Sant'Angelo, Domenico firma Curandum Est, sua opera d'esordio. Il cortometraggio, vincitore del premio della Critica al Festival Mònde e selezionato al Festival del Cinema Europeo di Lecce, riflette il concetto di "cura" dell'esistenza mediante l'arte, intesa come strumento di attraversamento del mistero dell'esperienza umana e della sua complessità. Il progetto realizzato durante la residenza culturale del cinema di Monte Sant'Angelo, raccoglie le testimonianze della ballerina della Notte della Tarata Lucia Scarabino, del gruppo musicale Rione Junno che ha dato altresì il proprio contributo musicale, della pittrice Rox Ciuffreda e dell'artigiano Domenico Palena. Il ruolo del direttore della fotografia, del montaggio e del 3d Artist è stato svolto da Pasquale Potenza.

"L'Eterna Domanda": un documentario sul senso della vita

Con il documentario L'Eterna Domanda, il regista prosegue il proprio percorso di ricerca, confermando una sensibilità autoriale attenta ai temi esistenziali. L'opera audiovisiva ambientata tra Monte Sant'Angelo, Manfredonia e l'Abbazia di Pulsano, si pone l’obiettivo di interrogarsi sul senso della vita, indagando la sofferenza mentale e fisica come elemento ontologicamente costitutivo dell’esperienza umana. Il racconto si sviluppa attraverso testimonianze profonde e uniche, tra le quali il tema sul senso della vita scritto da Mariarosa Lauriola, morta suicida a sedici anni e mezzo. Accanto alla storia di Mariarosa c'è quella di Marilia la Torre, una donna di quaranta anni, affetta da una rarissima sindrome ed esempio straordinario di resilienza.

Un intreccio di voci e vissuti

Il progetto audiovisivo, prodotto Rhymers’Club si configura come un lavoro corale, nel quale ogni partecipante con la propria voce e la propria storia ha contribuito a dare una direzione unica e determinante all'opera. Il poeta Raffaele Niro, il docente e filosofo Flavio L. Belvedere, il docente di religione Felice Piemontese, la docente di Lettere Lucia Pia Caputo e la psicologa Antonella Carmela Totaro hanno preso parte al progetto arricchendolo con sguardi e sensibilità differenti. La direzione della fotografia è di Pasquale Salcuni, classe 2006. che ha saputo catturare al meglio le sfumature emotive dell'opera, mentre il soggetto nasce dalla penna Domenico Rignanese, in collaborazione con Anna Maria Cristina Notarangelo, studentessa di Psicologia presso l’Università degli Studi "Gabriele D'Annunzio" di Pescara, che ha dimostrato attenzione e cura verso le tematiche affrontate.