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Pio e Amedeo vincono il Premio Internazionale Manibus 2026 con Oi Vita Mia, il film girato a Vieste.

Un riconoscimento che premia l’ospitalità, la comunità e le radici di Vieste. I nostri luoghi, la nostra gente, gli ospiti della casa di riposo diventati protagonisti sul grande schermo.

L’Amministrazione comunale crede nel cinema come strumento di promozione del territorio, di lavoro per le maestranze e di crescita per gli operatori.

Grazie a Pio e Amedeo e a tutti coloro che hanno dato vita a questo film