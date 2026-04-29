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Da Hollywood a Foggia e sul Gargano: workshop di sceneggiatura internazionale

Cinema Residency OPEN LAB – Screenwriters: il 16 maggio a Foggia una giornata internazionale dedicata alla sceneggiatura e al futuro dell’industria audiovisiva

FOGGIA – Una giornata aperta al pubblico dedicata alla scrittura cinematografica, al processo creativo e alle trasformazioni in atto nel settore audiovisivo contemporaneo. Sabato 16 maggio, il Teatro Umberto Giordano di Foggia (Piazza Cesare Battisti) ospiterà il Cinema Residency OPEN LAB – Screenwriters.

L’evento, organizzato da JRSTUDIO Cinema e Roberto Moretto, si inserisce all’interno della collaborazione con il Festival del Nerd e rappresenta il momento conclusivo della Cinema Residency 2026, workshop internazionale che si svolgerà dall’11 al 15 maggio presso HMO Vignanotica, nel suggestivo scenario del Gargano.

Il laboratorio vedrà coinvolti 12 sceneggiatori provenienti da diversi Paesi del mondo, selezionati attraverso una call internazionale, che lavoreranno in modo intensivo sui propri progetti all’interno di un contesto immersivo e a numero limitato. L’obiettivo della residency è creare uno spazio di sviluppo reale, in cui la scrittura venga affrontata come pratica concreta, attraverso il confronto diretto con professionisti attivi nell’industria cinematografica.

A guidare il percorso saranno tre figure di riferimento della sceneggiatura internazionale:

James V. Hart, autore di film come Hook – Capitan Uncino, Bram Stoker’s Dracula e Contact, sarà presente in Puglia insieme a Claire Dobbin, script editor e figura di rilievo nel panorama dei festival internazionali, già presidente del Melbourne International Film Festival. Accanto a loro, Christopher Vogler: l’autore del saggio di riferimento Il viaggio dell’eroe, interverrà online con sessioni dedicate e incontri individuali con i partecipanti.

L’intenso lavoro del workshop sarà presentato anche al pubblico, trasformando l’esperienza della residency in una giornata di confronto aperta tra autori, professionisti e spettatori. Il programma di sabato 16 maggio si articolerà in due sessioni, dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 19:30, alternando talk, momenti di approfondimento e sessioni di Q&A, favorendo un dialogo diretto con il pubblico presente in sala.

Accanto ai mentors internazionali interverranno anche gli ospiti italiani Stefano Reali, regista e sceneggiatore, e Selene Favuzzi, autrice e dramaturga, ampliando il confronto con uno sguardo radicato nel contesto nazionale.

Nel corso della giornata, ciascun relatore affronterà il tema della sceneggiatura contemporanea dal proprio punto di vista, offrendo prospettive diverse sul processo creativo, sul rapporto tra scrittura e industria e sul ruolo dello sceneggiatore all’interno del sistema produttivo. Particolare attenzione sarà dedicata al dibattito sull’intelligenza artificiale, affrontato in modo concreto e non ideologico: l’obiettivo sarà quello di superare alcune narrazioni semplificate, riportando al centro il valore del lavoro autoriale e la specificità dello sguardo umano nella costruzione delle storie.

Durante il pomeriggio, i partecipanti alla residency presenteranno inoltre brevi pitch dei progetti sviluppati nel corso del workshop, offrendo al pubblico uno sguardo diretto sul lavoro svolto nei giorni precedenti e sulle nuove voci emergenti nel panorama della scrittura cinematografica. Il workshop si svolge con il patrocinio del Comune di Mattinata, a sottolineare il legame tra il progetto e il territorio, e la volontà di costruire un dialogo tra dimensione internazionale e contesto locale.

BIGLIETTI: http://sceneggiatura.eventbrite.it/