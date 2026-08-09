Alla Green Cave di Monte Sant'Angelo il miracolo de "L'Eterna Domanda"

A Monte Sant'Angelo è avvenuto un piccolo miracolo. E, benché si tratti della città di San Michele Arcangelo, non parliamo di un evento soprannaturale. O forse sì, ma nel significato più umano e profo...

A Monte Sant'Angelo è avvenuto un piccolo miracolo. E, benché si tratti della città di San Michele Arcangelo, non parliamo di un evento soprannaturale. O forse sì, ma nel significato più umano e profondo. È accaduto sabato 8 agosto alla Green Cave di Monte Sant'Angelo, presidio culturale, dove una trentina di spettatori hanno partecipato alla proiezione de L'Eterna Domanda, il documentario diretto dal regista ventenne Domenico Rignanese. Ieri sera, in occasione del grande ritorno de L'Eterna Domanda nei luoghi che lo hanno visto nascere, dopo la recente premiazione a Corto e Cultura Film Festival, il documentario è stato accolto in uno spazio intimo e raccolto, scavato nella roccia, eppure capace di dimostrare, ancora una volta, che la cultura può nascere e prosperare ovunque, anche in una grotta. A rendere l'atmosfera ancora più suggestiva, le opere di Cacktus e Maria, artisti e writer originari di San Nicandro Garganico. Le loro creazioni, esposte tra le pareti della Green Cave, dialogando silenziosamente con le immagini del documentario, hanno trasformando la serata in un'esperienza immersiva dove cinema, arte e dimensione emotiva si sono mescolati in un'unica narrazione.

L'Eterna Domanda e la resa delle difese

All'inizio della serata, il pubblico appariva prudente, quasi diffidente, ma minuto dopo minuto qualcosa è cambiato. La barriere emotive sono cadute e gli sguardi si sono fatti più vulnerabili. Al termine della proiezione, il dibattito con il cast del documentario ha confermato la profondità del percorso compiuto dagli spettatori durante la visione. Ne è nato un confronto intenso e partecipato, capace di affrontare con delicatezza tematiche complesse e scomode. E proprio osservando i volti del pubblico è stato possibile cogliere il cambiamento avvenuto. Gli occhi, che all'inizio della serata cercavano di mantenere una distanza, quasi a proteggersi, a fine serata sono diventati presenza. Le difese hanno lasciato spazio all'ascolto, il giudizio alla comprensione. Forse è proprio questo il piccolo miracolo avvenuto ieri a la Green Cave, non aver trovato una risposta all'eterna domanda ma aver avuto il coraggio di abitarla.