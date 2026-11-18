Il film di Simone “L’Atlante sommerso ci insegna a credere in noi stessi”

“L’Atlante sommerso ci insegna a credere in noi stessi”. Le parole di Domenico Rignanese

*L'ATLANTE SOMMERSO CI INSEGNA A CREDERE IN NOI STESSI*Prima di esporre la mia opinione desidero ringraziare Stefano Simone, per avermi dato questa possibilità ma anche Paola Renzullo e Giovanni Casalino, con i quali nelle ultime settimane ho avuto modo di rapportarmi e di conoscere la loro sensibilità artistica.

Ho avuto l’occasione di vedere L’Atlante Sommerso il 22 ottobre al Cine-teatro San Michele e diversi elementi dell’opera, che vanno al di là degli aspetti tecnici inappuntabili (Regia, fotografia, montaggio, CGI ecc), mi hanno colpito.

La regia di Stefano Simone ha reso magiche le ambientazioni grazie al costante riferimento a Steven Spielberg, che considero insieme a pochi altri un innovatore nella storia del cinema. Oltre a ciò, mi è piaciuta la voglia del film di affrontare tematiche complesse come l’amore e il lutto con originalità e sensibilità. Desidero evidenziare la performance di Paola Renzullo che ha dato profondità al suo personaggio nonostante la sua presenza sullo schermo non fosse così lunga. Grazie a quest’opera ho avuto la possibilità di conoscere Marco Delli Carri, Camilla Prencipe e Francesco Quitadamo, giovani talenti del nostro territorio. Ho colto inoltre la passione di tutti coloro i quali hanno dato il proprio contributo artistico. L’Atlante Sommerso è il risultato di duro lavoro ma è anche il frutto di un profondo amore nei riguardi del cinema. Non è facile, ahimè, produrre film in questo territorio. L’Atlante Sommerso ci insegna a credere nei propri sogni e soprattutto in se stessi. Mi riferisco soprattutto ai ragazzi perché spesso tendono a non farlo.

Affrontate le difficoltà che vi accompagneranno, abbracciate le vostre paure, abbiate delle passioni per dare alla vostra vita un senso. Non abbiate paura di cadere. Grazie!Domenico Rignanese - Regista