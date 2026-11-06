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Manfredonia nel mondo del cinema internazionale

È motivo di grande orgoglio vedere un nostro concittadino rappresentare Manfredonia in un contesto internazionale così prestigioso.

Matteo Conoscitore, vicepresidente dell’Associazione Angeli e del Corto e Cultura Film Festival, ha partecipato a Roma al primo World Film Festivals Congress, che ha riunito professionisti del cinema e rappresentanti di festival provenienti da 25 Paesi.

Un’occasione importante per raccontare la nostra città, il Gargano e l’esperienza del Corto e Cultura Film Festival, ma anche per costruire relazioni e aprire nuove possibilità di collaborazione internazionale.

Particolarmente significativo anche il ruolo svolto da Matteo Conoscitore durante l’incontro istituzionale nella Sala del Carroccio, in Campidoglio, dove ha contribuito a favorire il dialogo tra le istituzioni e i rappresentanti internazionali del mondo cinematografico, mettendo a disposizione le proprie competenze linguistiche e culturali. Un’esperienza impreziosita anche dal riconoscimento ricevuto a Roma, che rappresenta un’ulteriore soddisfazione per lui e per la nostra città.

Desidero rivolgere i miei complimenti anche ad Anna Rita Caracciolo, che insieme a Matteo ha ideato e porta avanti da tanti anni il Corto e Cultura Film Festival. Con passione, determinazione e un impegno costante, hanno saputo far crescere una manifestazione che è diventata un punto di riferimento culturale per Manfredonia, capace di valorizzare nuovi talenti e costruire relazioni ben oltre i confini del nostro territorio.

Il loro successo è anche un motivo di orgoglio per tutta Manfredonia, perché ci ricorda quanto valore possano generare le persone che credono nella cultura e dedicano tempo ed energie alla propria comunità.

Maria Teresa Valente

Assessora al Welfare e Cultura

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