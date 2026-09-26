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L’Eterna Domanda a San Marco in Lamis: l’eco emotiva oltre la proiezione

Lo scorso 24 settembre, il Il Freak – music Art Café di San Marco in Lamis (Fg) ha ospitato L’Eterna Domanda di Domenico Rignanese. Una proiezione intima e raccolta realizzata in collaborazione con l’Arci Pablo Neruda, ha generato, nel pubblico, un’eco emotiva che ha avvicinato sin da subito il regista ai presenti. Domande e interventi hanno accompagnato la riflessione, in un clima di ascolto e condivisione che ha consentito di approfondire i temi al centro del documentario. In seguito al dibattito ha preso la parola Caterina Frattaruolo, che ha presentato l’associazione odv Un Girasole per la Vita, nata in memoria di Mariarosa Lauriola, la cui storia trova spazio all’interno del progetto audiovisivo del giovane regista pugliese.

«È stata una serata numericamente contenuta, ma per me molto significativa e arricchente – ha dichiarato il regista – un terreno fertile per future collaborazioni sia con L’Eterna Domanda sia con Un Girasole per la vita.»