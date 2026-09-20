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Da Celle di San Vito al film su Lucio Dalla, la sindaca: “Felicissimi per Valentino Aquilano”

“Felicissimi per Valentino Aquilano, indimenticabile il suo concerto del 14 agosto”

Dal palco del paese più piccolo della Puglia a un film in cui l’artista apricenese interpreterà Lucio Dalla

“Ormai è un amico del nostro paese. Ascoltarlo e applaudirlo è stato bellissimo. Ha un talento straordinario”

CELLE DI SAN VITO (Fg) – “Siamo felicissimi per Valentino Aquilano, un amico di Celle di San Vito. Il 14 agosto abbiamo avuto l’onore di ascoltarlo e di applaudirlo in un concerto memorabile. Nessuno meglio di lui può interpretare l’immenso Lucio Dalla, come ha fatto in piazza da noi e come farà anche nel film dedicato al cantautore bolognese. Dal palco del più piccolo paese della Puglia a Valentino vanno i nostri complimenti e un gigantesco in bocca al lupo”. È Maria Palma Giannini, sindaca di Celle di San Vito, a congratularsi con l’artista di origini apricenesi che interpreterà Lucio Dalla in un film dedicato al cantautore di tante canzoni rimaste nel cuore degli italiani. “Valentino ha una voce straordinaria, una capacità interpretativa meravigliosa”, aggiunge la sindaca. “In due ore di concerto, ci ha fatto vivere delle emozioni stupende, con uno spettacolo che è stato davvero un omaggio alla genialità assoluta di uno degli artisti più importanti del panorama musicale italiano e internazionale di tutti i tempi. Sono convinta che Celle di San Vito gli abbia portato fortuna, come accadde anche a Pupo prima di raggiungere il successo”. Il film è diretto da Ambrogio Lo Giudice, autore della sceneggiatura con Stefano Sardo. Lucio Dalla sarà interpretato da Valentino Aquilano. Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi, interpreterà suo padre. Il film uscirà dopo il Festival di Sanremo.