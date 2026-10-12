L’Atlante Sommerso, la recensione di Mary Eighty di Radionthebeat

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L’atlante sommerso” del regista Stefano Simone, è un’opera dal forte impatto emotivo e narrativo che intreccia la suspense dell’avventura giovanile con tematiche sociali cruciali e di stretta attualità come ad esempio il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

Il racconto affronta con grande sensibilità e realismo la piaga del bullismo scolastico, della pressione dei pari e della paura dell’esclusione o del ricatto. Attraverso il riscatto dei giovani protagonisti, emerge un messaggio di profonda speranza, empatia e coraggio.

Inoltre viene affrontato l’amore per la Cultura e il territorio: la narrazione trasforma la biblioteca comunale e i suoi libri in una vera e propria “mappa del tesoro”, risvegliando nei ragazzi la curiosità per la lettura, la storia e la scoperta.

Un altro tema è l’ Identita’ e il riscatto: una toccante sotto-trama legata alle origini dei protagonisti (il legame profondo tra fratello e sorella, la paura dell’abbandono e la ricerca di verità), dona al racconto uno spessore umano in grado di toccare il cuore di un pubblico trasversale, dai giovani ai genitori.

Questo film offre l’opportunità di approfondirne il valore sociale, il messaggio di speranza rivolto alle nuove generazioni e i retroscena della sua realizzazione; nonché valorizzare il territorio pugliese, in quanto girato nei comuni di Manfredonia, San Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo.



Mary Eighty di Radionthebeat.