Il film di Simone L'Atlante Sommerso fa commuovere San Giovanni: doppia proiezione, doppia emozione

L'Atlante Sommerso fa commuovere San Giovanni: doppia proiezione, doppia emozione

L'Atlante Sommerso fa commuovere San Giovanni: doppia proiezione, doppia emozioneDoppia proiezione da tutto esaurito per L'Atlante Sommerso a San Giovanni, con oltre 400 alunni dell'I.C. "Pascoli - Forgione - Melchionda - De Bonis". Alla fine del film, alcuni ragazzi con le lacrime agli occhi, tanta curiosità e tanti "cinque" al regista Stefano Simone, presente in sala.

Presente e commossa anche la Dirigente Maria Fiore, che ha sempre sostenuto il progetto. Tra i docenti presente anche il compositore Gabriele Tortorelli che, oltre ad aver elogiato le musiche di Luca Auriemma, ha sottolineato come, a differenza dei film odierni, la colonna sonora sia stata portata a un volume più alto e corposo, in pieno stile anni '80.

A breve è previsto un incontro a scuola con cast e regista per approfondire temi e tecniche del film. Visto l'apprezzamento, il percorso per le scuole potrebbe estendersi anche oltre.