[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Le serie tv più attese dell’autunno 2026
Harry Potter, a dicembre su Hbo Max
Orgoglio e pregiudizio, in autunno su Netflix
The other Bennet sister, dal 26 settembre su Sky
Blade Runner 2099, il 25 novembre su Prime Video
The spot, in autunno su Disney +
War, a novembre su Sky
Crystal lake, in autunno su Hbo Max
Carrie, a ottobre su Prime Video
Phony, in autunno su Disney +
Nord Sud Ovest Est, dal 9 ottobre su Sky
Doc 4, dal 1 ottobre su Rai Uno
Melania Rea, su Hbo Max
Il labirinto delle farfalle, su Canale 5
Nemesi, in autunno su Netflix
Peccato, in autunno su Hbo Max
Chiaroscuro, in autunno su Netflix