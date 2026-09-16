“L’Eterna Domanda” a San Marco in Lamis. Il Freak – music Art Café ospita il documentario sul senso della vita del regista ventenne Domenico Rignanese
L’Eterna Domanda a San Marco in Lamis (Fg). Il Freak – music Art Café ospita il documentario sul senso della vita del regista ventenne Domenico Rignanese
Il prossimo 24 settembre, alle ore 20:00, ArtefacendoLab di San Marco in Lamis (Fg) ospiterà L’Eterna Domanda, un’intensa opera documentaristica che indaga il senso dell’esistenza umana, la sofferenza e la ricerca della felicità.
Diretto dal regista ventenne Domenico Rignanese e ambientato sul Gargano, il documentario affronta il tema del dolore mentale e fisico come elemento ontologico dell’essere umano. Il racconto si sviluppa attraverso testimonianze uniche.Tra queste, il tema sul senso della vita scritto in prima superiore da Mariarosa Lauriola, tragicamente scomparsa a soli sedici anni, e la straordinaria storia di resilienza di Marilia la Torre, affetta da una rarissima malattia genetica che colpisce una persone su un milione.
L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’Arci Pablo Neruda di San Marco in Lamis.
Al termine della proiezione si terrà un momento di confronto diretto con il regista e un dibattito aperto al pubblico. La cittadinanza è invitata a partecipare.