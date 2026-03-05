CinemaManfredonia
Jumpers e Rental family al Cinema San Michele di Manfredonia
JUMPERS – UN SALTO TRA GLI ANIMALI
Programmazione
Venerdì 6 marzo ore 18.30
Sabato 7 marzo ore 18.30
Domenica 8 marzo ore 17 e ore 19
Lunedì 9 marzo ore 18.30
Martedì 10 marzo ore 18.30
Mercoledì 11 marzo ore 18.30
RENTAL FAMILY – NELLE VITE DEGLI ALTRI
Programmazione
Venerdì 6 marzo ore 20.30
Sabato 7 marzo ore 20.30
Domenica 8 marzo ore 21
Lunedì 9 marzo ore 20.30
Martedì 10 marzo ore 20.30
Mercoledì 11 marzo ore 20.30