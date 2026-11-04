CinemaManfredonia
Il gatto col cappello e Dio ride al Cinema San Michele
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Il gatto col cappello e Dio ride al Cinema San Michele
IL GATTO COL CAPPELLO
Programmazione
Venerdi 6 novembre ore 18:30
Sabato 7 novembre ore 17:30
Domenica 8 novembre ore 17:30
Lunedi 9 novembre ore 18:30
Martedì 10 novembre ore 18:30
Mercoledì 11 novembre ore 18:30
DIO RIDE
Programmazione
Venerdi 6 novembre ore 20:30
Sabato 7 novembre ore 19:15 e ore 21:00
Domenica 8 novembre ore 19:15 e ore 21:00
Lunedi 9 novembre ore 20:30
Martedì 10 novembre ore 20:30
Mercoledì 11 novembre ore 20:30