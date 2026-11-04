CinemaManfredonia

Il gatto col cappello e Dio ride al Cinema San Michele

Redazione4 Novembre 2026
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Il gatto col cappello e Dio ride al Cinema San Michele

IL GATTO COL CAPPELLO

Programmazione

Venerdi 6 novembre ore 18:30

Sabato 7 novembre ore 17:30

Domenica 8 novembre ore 17:30

Lunedi 9 novembre ore 18:30

Martedì 10 novembre ore 18:30

Mercoledì 11 novembre ore 18:30

DIO RIDE

Programmazione

Venerdi 6 novembre ore 20:30

Sabato 7 novembre ore 19:15 e ore 21:00

Domenica 8 novembre ore 19:15 e ore 21:00

Lunedi 9 novembre ore 20:30

Martedì 10 novembre ore 20:30

Mercoledì 11 novembre ore 20:30

Redazione4 Novembre 2026