CinemaManfredonia
Backrooms e King Marracash al Cinema San Michele
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Backrooms e King Marracash al Cinema San Michele
BACKROOMS
Programmazione
Venerdi 5 giugno ore 20:30
Sabato 6 giugno ore 20:30
Domenica 7 maggio ore 20:30
Lunedi 8 giugno ore 18:30 e ore 20:30
Martedì 9 giugno CHIUSO
Mercoledì 10 giugno ore 18:30 e ore 20:30
VIETATO 🚫 AI MINORI DI 14 ANNI
KING MARRACASH
Programmazione
Venerdi 5 giugno ore 18:30
Sabato 6 giugno ore 18:30
Domenica 7 maggio ore 18:30