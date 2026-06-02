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Backrooms e King Marracash al Cinema San Michele

Redazione2 Giugno 2026
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Backrooms e King Marracash al Cinema San Michele

BACKROOMS

Programmazione

Venerdi 5 giugno ore 20:30
Sabato 6 giugno ore 20:30
Domenica 7 maggio ore 20:30
Lunedi 8 giugno ore 18:30 e ore 20:30
Martedì 9 giugno CHIUSO
Mercoledì 10 giugno ore 18:30 e ore 20:30

VIETATO 🚫 AI MINORI DI 14 ANNI

KING MARRACASH

Programmazione

Venerdi 5 giugno ore 18:30
Sabato 6 giugno ore 18:30
Domenica 7 maggio ore 18:30

Redazione2 Giugno 2026