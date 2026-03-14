Oscar 2026: quando vederli e chi sono i candidati

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La corsa agli Oscar 2026 entra nella sua fase decisiva. Dopo l’annuncio delle nomination e i pronostici delle ultime ore, cresce l’attesa per la cerimonia che celebrerà i migliori film dell’ultimo anno. Tra favoriti, record di candidature e novità regolamentari, la 98ª edizione degli Academy Awards promette una notte ricca di sorprese.

Quando e dove vedere gli Oscar 2026 e le principali nomination

La 98ª edizione degli Academy Awards si svolgerà domenica 15 marzo 2026 al Dolby Theatre di Los Angeles, il luogo simbolo della grande notte del cinema mondiale. Per il pubblico italiano la diretta sarà trasmessa nella notte tra il 15 e il 16 marzo, con copertura televisiva e commento dedicato anche in Italia, dove la cerimonia continua a essere seguita da appassionati e addetti ai lavori.

Come sempre, lo spettacolo inizierà con il tradizionale red carpet, il momento in cui attori, registi e star internazionali sfileranno davanti ai fotografi prima dell’inizio della premiazione. L’evento sarà condotto dal presentatore e comico Conan O’Brien, scelto dall’Academy per guidare una serata che si preannuncia molto competitiva.

Tra i titoli che dominano le candidature spiccano film molto diversi tra loro per stile e genere. Produzioni come Sinners, che ha raccolto un numero record di nomination, e One Battle After Another, tra i titoli più citati nelle previsioni, guidano la corsa alle statuette insieme ad altri film candidati nella categoria più ambita, quella per il Miglior film.

La nuova categoria introdotta agli Oscar

Una delle novità più discusse riguarda l’evoluzione delle categorie premiate. L’Academy ha deciso di aggiornare progressivamente il sistema dei premi per adattarlo ai cambiamenti dell’industria cinematografica.

Per la prima volta verrà infatti assegnato l’Oscar per il Miglior Casting, una nuova categoria che segna l’ingresso di un riconoscimento atteso da anni nel panorama degli Academy Awards. Si tratta della prima aggiunta al sistema dei premi dopo oltre vent’anni: l’ultima novità risaliva al 2001, quando venne introdotto l’Oscar per il Miglior Film d’Animazione.

L’istituzione di questo premio è il risultato di una lunga richiesta da parte delle associazioni professionali del settore, che da tempo chiedevano di valorizzare il lavoro dei casting director, figure centrali nella costruzione di un film ma spesso rimaste lontane dai riflettori. Con questo passo, gli Oscar si adeguano anche ad altri importanti riconoscimenti internazionali come Emmy, Bafta e David di Donatello, che già da tempo premiano il lavoro di selezione e ricerca degli interpreti, fondamentale per dare volto e credibilità alle storie raccontate sullo schermo.



