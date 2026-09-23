CinemaManfredonia
La programmazione al Cinema San Michele dal 25 al 30 settembre
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
La programmazione al Cinema San Michele dal 25 al 30 settembre
RESIDENT EVIL
Programmazione
Venerdi 25 settembre ore 20:45
Sabato 26 settembre ore 20:45
Domenica 27 settembre ore 20:45
Lunedi 28 settembre ore 18:45
Martedì 29 settembre ore 18:45
Mercoledì 30 settembre ore 18:45
HEART OF THE BEAST – NEL PROFONDO SELVAGGIO
Programmazione
Venerdi 25 settembre ore 18:45
Sabato 26 settembre ore 18:45
Domenica 27 settembre ore 18:45
Lunedi 28 settembre ore 20:45
Martedì 29 settembre ore 20:45
Mercoledì 30 settembre ore 20:45