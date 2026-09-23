CinemaManfredonia

La programmazione al Cinema San Michele dal 25 al 30 settembre

Redazione23 Settembre 2026
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La programmazione al Cinema San Michele dal 25 al 30 settembre

RESIDENT EVIL

Programmazione

Venerdi 25 settembre ore 20:45

Sabato 26 settembre ore 20:45

Domenica 27 settembre ore 20:45

Lunedi 28 settembre ore 18:45

Martedì 29 settembre ore 18:45

Mercoledì 30 settembre ore 18:45

HEART OF THE BEAST – NEL PROFONDO SELVAGGIO

Programmazione

Venerdi 25 settembre ore 18:45

Sabato 26 settembre ore 18:45

Domenica 27 settembre ore 18:45

Lunedi 28 settembre ore 20:45

Martedì 29 settembre ore 20:45

Mercoledì 30 settembre ore 20:45

BCC San Giovanni Rotondo
Redazione23 Settembre 2026