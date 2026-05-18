Il Palco in una stanza ospita L’Eterna Domanda, docufilm sul senso della vita del regista ventenne Domenico Rignanese
Il Palco in una stanza ospita L’Eterna Domanda, il docufilm sul senso della vita del regista ventenne Domenico Rignanese.
Ci sono domande che attraversano silenziosamente l’esistenza umana. Domande intime, talvolta dolorose, ma necessarie. Sono domande, per la loro portata, eterne, generano attorno uno spazio sospeso, un vuoto fecondo. In quel vuoto la parola si incrina, si trasforma e l’esistenza torna a interrogare se stessa.
Giovedì 21 maggio, alle ore 19:30 Il Palco in una stanza ospiterà la proiezione de L’Eterna Domanda, documentario del giovane regista Domenico Rignanese. Il progetto audiovisivo, ambientato tra Monte Sant’Angelo, città di due siti UNESCO, Pulsano e Manfredonia, attraversa il tema del senso della vita, della sofferenza e della ricerca della felicità con uno sguardo delicato e profondamente umano.
Il progetto, frutto di un lavoro corale, intreccia competenze, passione e amore per il territorio di appartenenza.
Regia e ideazione: Domenico Rignanese
Fotografia e montaggio: Pasquale Salcuni
Soggetto: Anna Maria Cristina Notarangelo, Domenico Rignanese
Produzione: Rhymers’ Club
Supporto tecnico: Antonio Bisceglia, Comtainer
Riprese drone: Giuseppe Castellabate
Musiche originali: Luigi Pio Azzarone, in arte Scar Lewis
Con la partecipazione di
Flavio Leonardo Belvedere, Lucia Pia Caputo, Marilia La Torre, Raffaele Niro, Felice Piemontese, Antonella Carmela Totaro
Con la presenza di
Aura Belvedere, Bruno Guerra
La serata si presenta come un’esortazione ad abitare il dubbio e ad attraversare insieme quelle domande che da sempre appartengono all’esperienza umana. In un’atmosfera intima e raccolta, il cinema si fa veicolo di ascolto, riflessione e condivisione.
L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria del posto.