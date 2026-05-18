Il Palco in una stanza ospita L’Eterna Domanda, docufilm sul senso della vita del regista ventenne Domenico Rignanese

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Il Palco in una stanza ospita L’Eterna Domanda, il docufilm sul senso della vita del regista ventenne Domenico Rignanese.

Ci sono domande che attraversano silenziosamente l’esistenza umana. Domande intime, talvolta dolorose, ma necessarie. Sono domande, per la loro portata, eterne, generano attorno uno spazio sospeso, un vuoto fecondo. In quel vuoto la parola si incrina, si trasforma e l’esistenza torna a interrogare se stessa.

Giovedì 21 maggio, alle ore 19:30 Il Palco in una stanza ospiterà la proiezione de L’Eterna Domanda, documentario del giovane regista Domenico Rignanese. Il progetto audiovisivo, ambientato tra Monte Sant’Angelo, città di due siti UNESCO, Pulsano e Manfredonia, attraversa il tema del senso della vita, della sofferenza e della ricerca della felicità con uno sguardo delicato e profondamente umano.

Il progetto, frutto di un lavoro corale, intreccia competenze, passione e amore per il territorio di appartenenza.

Regia e ideazione: Domenico Rignanese

Fotografia e montaggio: Pasquale Salcuni

Soggetto: Anna Maria Cristina Notarangelo, Domenico Rignanese

Produzione: Rhymers’ Club

Supporto tecnico: Antonio Bisceglia, Comtainer

Riprese drone: Giuseppe Castellabate

Musiche originali: Luigi Pio Azzarone, in arte Scar Lewis

Con la partecipazione di

Flavio Leonardo Belvedere, Lucia Pia Caputo, Marilia La Torre, Raffaele Niro, Felice Piemontese, Antonella Carmela Totaro

Con la presenza di

Aura Belvedere, Bruno Guerra

La serata si presenta come un’esortazione ad abitare il dubbio e ad attraversare insieme quelle domande che da sempre appartengono all’esperienza umana. In un’atmosfera intima e raccolta, il cinema si fa veicolo di ascolto, riflessione e condivisione.

L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria del posto.